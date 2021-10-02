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Bangladeş'te yabancı televizyon kanallarının yayını durduruldu

#Bangladeş#Televizyon#Yayın Durdurma
Bangladeşte yabancı televizyon kanallarının yayını durduruldu

Bangladeş'te, tüm yabancı kanalların yayını "yayın politikasını yerine getirmediği" gerekçesiyle durduruldu.

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Bangladeş'te, tüm yabancı kanalların yayını "yayın politikasını yerine getirmediği" gerekçesiyle durduruldu.

Bangladeş Kablolu Yayın Operatörleri Derneğinin (COAB) kurucusu ve Başkanı SM Enver Parvez, yaptığı açıklamada, kablo operatörlerinin programlar arasında reklam yayınlayan yabancı televizyon kanallarının yayınlarının kesildiğini söyledi.

Parvez, "Yerel televizyon kanallarımız olduğu için yabancı kanalların ticari reklamlarla rastgele çalışmasına izin veremeyiz." ifadesini kullandı.

Hint kanallarının yoğun ilgiyle izlendiği ülkede, "yayın politikasını yerine getirmediği" gerekçesiyle tüm yabancı kanalların yayının durdurulması tepkiyle karşılandı.

Bangladeşli TV kanalı sahipleri daha önce endişelerini dile getirerek yabancı televizyon kanallarının reklam yayınlamayı bırakması çağrısında bulunmuştu.

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#Bangladeş#Televizyon#Yayın Durdurma