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Bangladeş'te sellerde ölenlerin sayısı 52'ye çıktı

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#Bangladeş#Sel#Dakka
Bangladeşte sellerde ölenlerin sayısı 52ye çıktı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 29, 2024 17:43

Bangladeş'te şiddetli yağışın etkisiyle nehirlerin taşması sonucu meydana gelen sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 52'ye yükseldi.

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Dhaka Tribune gazetesinin haberine göre, Bangladeş Afet Yönetimi ve Yardım Bakanlığı, sel felaketinin son durumuna ilişkin rapor yayınladı.

Selin ülke genelinde 5 milyon 400 bini aşkın kişiyi etkilediği bildirilen raporda, seller nedeniyle ölenlerin sayısının 52'ye yükseldiği belirtildi.

Raporda, Moulvibazar bölgesinde sel sularına kapılarak kaybolan bir kişinin ise hala bulunamadığı açıklandı.

Ayrıca, sel felaketinden etkilenen bölgelerdeki 595 sağlık ekibinin sahadaki görevlerine devam ettiği bildirildi.

Öte yandan, ülkedeki sel felaketi nedeniyle 500 binden fazla kişi de bölgedeki 3 bin 403 geçici barınağa yerleştirildi.

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#Bangladeş#Sel#Dakka

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