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DHA
Haber Giriş: 29.12.2020 - 17:58 | Son Güncelleme:

Bangladeş'te parmak izi olmayan adam görenleri şaşırtıyor!

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Bangladeş'te parmak izi olmayan adam görenleri şaşırtıyor!
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Bangladeş'te bir gen mutasyonu sebebiyle parmak izi olmayan 22 yaşındaki Apu Sarkerin yaşadıklarını anlattı.

Bangladeş'te yaşayan Apu Sarkerin'in (22) ailesindeki erkeklerin, nadir görülen bir gen mutasyonu sonucu parmak izlerinin olmaması görenleri şaşırttı.

Bangladeşin Rajshahi kentine yakın bir köyde yaşayan Apu Sarkerin ailesindeki erkeklerin parmak izi olmaması görenleri şaşırttı. Apu Sarkerin babası ve büyükbabası, nadir görülen bir gen mutasyonu nedeniyle parmak izine sahip değil olmadığını söyledi. Gen mutasyonun ise dünyada çok az kişide görüldüğü ifade ediliyor.

BABASININ KİMLİĞİNDE PARMAK İZİ YOK YAZIYOR

Bangladeş, 2008 yılında tüm yetişkinler için parmak izi veri tabanın dayalı kimlik kartlarını tanıttı. Sarkerin babası Amal Sarkere nasıl kimlik kartı vereceklerini bilmeyen çalışanların, kartın üzerine Parmak izi yoktur yazarak çözüm bulduğu ifade edildi. 2010 yılında, pasaportlar ve ehliyetler için parmak izi zorunlu hale geldi. Amal Sarker, BBC'ye yaptığı açıklamada ehliyet alamadığını ifade ederek, Ücreti ödedim, sınavı geçtim, ancak parmak izi sağlayamadığım için lisans vermediler dedi.

ÇALIŞANLARIN KAFASI KARIŞMIŞ GİBİ GÖRÜNÜYORDU

BBC'nin haberinde göre, 2016 yılında Bangladeş hükümeti, sim kartı almak için parmak izi veri tabanını eşleştirmeyi zorunlu kıldı. Apu Sarker, BBCye yaptığı açıklamada, "Sim kart almaya gittiğimde çalışanların kafaları karışmış görünüyordu, sensöre parmağımı her koyduğumda yazılımları donmaya devam ediyordu." dedi.

Sarkerin şu anda annesi adına alınan sim kartı kullandığı belirtildi.

HÜKÜMET YENİ KİMLİK KARTI VERDİ

Bangladeş hükümetinin Amal ve Apuya tıbbi sertifika aldıktan sonra yeni tür kimlik kartı verdiği belirtildi. Kartın, retina ve yüz tanıması verilerini kullandığı bildirildi.

Ancak Apu ve Amalın yine de sim kartı ya da ehliyet alamadıkları, pasaport almanın ise zorlu bir süreç olduğu ifade edildi.

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