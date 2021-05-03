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Dünya
AA
Haber Giriş: 03.05.2021 - 10:32 | Son Güncelleme:

Bangladeş'te korkunç kaza! Tekne gemiye çarptı: 26 ölü

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Bangladeş'te korkunç kaza! Tekne gemiye çarptı: 26 ölü

Bangladeş'te teknenin yük gemisine çarpması sonucu 26 kişi yaşamını yitirdi.

Dhaka Tribune'de yer alan habere göre, Padma Nehri'nde çok sayıda yolcunun bulunduğu tekne, kum taşıyan yük gemisine çarptı.

Madaripur bölgesi polis yetkilisi Miraç Hüseyin, kazada 26 kişinin hayatını kaybettiğini ve çok sayıda kişinin kaybolduğunu bildirdi.

Hüseyin, ekipler tarafından kurtarılan 5 kişinin hastanede tedavi altına alındığını belirtti.

Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

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