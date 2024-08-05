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Kamuda kontenjan kararÄ±nÄ±n, BaÅŸbakan Åžeyh Hasina liderliÄŸindeki Avami BirliÄŸi Partisinin destekÃ§ilerine fayda saÄŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± savunan bir grup Ã¶ÄŸrencinin 15 Temmuz'da baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± gÃ¶sterilerde resmi rakamlara gÃ¶re 147 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti. Yerel basÄ±n ise bu gÃ¶sterilerde en az 200 kiÅŸinin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸini yazdÄ±.



HÃ¼kÃ¼met, sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaklarÄ± ve resmi tatillerle gÃ¶sterileri kontrol altÄ±na almaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor ancak kontenjana karÅŸÄ± Ã§Ä±kan protestocular, bu kez de hÃ¼kÃ¼metin istifasÄ±nÄ± talep ediyor.



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BangladeÅŸ'te kamuda iÅŸe giriÅŸ pozisyonlarÄ±nÄ±n yÃ¼zde 56'sÄ± belirli demografik gruplar ve sÄ±nÄ±flar iÃ§in ayrÄ±lÄ±rken bunun yÃ¼zde 30'u, 1971'deki BaÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k SavaÅŸÄ±'na katÄ±lanlarÄ±n ailelerini kapsÄ±yordu. Protestolar nedeniyle bu kontenjanlar 2018'de kaldÄ±rÄ±ldÄ±.YÃ¼ksek Mahkemenin haziranda kontenjan sisteminin yeniden uygulanmasÄ± yÃ¶nÃ¼nde karar almasÄ±, protestolarÄ±n temmuzda yeniden baÅŸlamasÄ±nÄ±n Ã§Ä±kÄ±ÅŸ noktasÄ± oldu. Dakka Ãœniversitesi Ã¶ÄŸrencileri, 15 Temmuz'da kontenjan kararÄ±nda reforma gidilmesi iÃ§in pankart ve bayraklarla gÃ¶steri dÃ¼zenlemeye baÅŸladÄ±.Ãœniversitedeki gÃ¶sterilerde arbede Ã§Ä±kmasÄ± ve polisin mÃ¼dahalesi sonucu 6 kiÅŸi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi, 250 Ã¶ÄŸrenci yaralandÄ±. Bunun Ã¼zerine Ã¼lkedeki tÃ¼m Ã¼niversiteler sÃ¼resiz kapatÄ±ldÄ± ancak Ã¶ÄŸrenciler, bu karara raÄŸmen okullarÄ± terk etmeyi reddetti.Protestocu Ã¶ÄŸrenciler, liyakate dayalÄ± sistem talebiyle gÃ¶sterilerini sÃ¼rdÃ¼rÃ¼rken 18 Temmuz'da Ã¼lke genelinde "hayatÄ± durdurma eylemi" baÅŸlattÄ±.Temmuz ortasÄ±nda gÃ¶sterilerde Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ± 45'e, yaralÄ± sayÄ±sÄ± 2 bine yÃ¼kselirken muhalefete ve vatandaÅŸlara destek Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±.Bu arada aynÄ± gÃ¼n Ã¼lke genelinde internet hizmeti engellendi, metro ve tren seferleri sÃ¼resiz askÄ±ya alÄ±ndÄ±. GÃ¶stericiler, devlet yayÄ±n kuruluÅŸu BTV'nin binasÄ±nÄ± ateÅŸe verdi.HÃ¼kÃ¼met, 19 Temmuz'da sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± ilan ederek durumu kontrol altÄ±na almasÄ± iÃ§in orduya talimat verdi. SokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ±nÄ±n ilk gÃ¼nÃ¼nde en az 30 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti.Åžiddet olaylarÄ± sÃ¼rerken iktidardaki Avami BirliÄŸi Partisi, kontenjanÄ±n yÃ¼zde 30'dan 20'ye dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼lmesini teklif etti.

BangladeÅŸ'teki hÃ¼kÃ¼met karÅŸÄ±tÄ± gÃ¶stericilerin BaÅŸbakan Åžeyh Hasina'nÄ±n resmi konutunu bastÄ±ÄŸÄ± bildirilirken, ordu komutanÄ±, siyasi parti liderleriyle toplantÄ± yapÄ±yor.Â BangladeÅŸ BaÅŸbakanÄ± Åžeyh Hasina'nÄ±n askeri helikopterle resmi konutundan ayrÄ±larak gÃ¼venli bir yere geÃ§tiÄŸi bildirildi.



BAÅžBAKAN Ä°STÄ°FA ETTÄ°, HÄ°NDÄ°STAN'A KAÃ‡TI



Ãœlke genelinde gÃ¶stericiler ile protestocular arasÄ±nda Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmalar sonucu patlak veren ÅŸiddet olaylarÄ±na daha fazla dayanamayan BaÅŸbakan Åžeyh Hasina istifa etti. Hasina'nÄ±n kÄ±z kardeÅŸi ile birlikte askeri helikopterle Ã¼lkeden ayrÄ±larak Hindistan'a gittiÄŸi ifade ediliyor.



Ã‡eÅŸitli basÄ±n kaynaklarÄ± ise 2009'dan bu yana baÅŸbakanlÄ±k gÃ¶revini yÃ¼rÃ¼ten Hasina'nÄ±n resmi konutundan uzakta "gÃ¼venli bir sÄ±ÄŸÄ±nakta" kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± yazdÄ±.Â

BangladeÅŸ ordusu, BaÅŸbakan Åžeyh Hasina'nÄ±n hÃ¼kÃ¼met karÅŸÄ±tÄ± gÃ¶steriler Ã¼zerine resmi konutundan ayrÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Ã¼lkede geÃ§iÅŸ hÃ¼kÃ¼meti kurulacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu.