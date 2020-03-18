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Dünya
AA
Haber Giriş: 18.03.2020 - 14:06,Son Güncelleme:/

Bangladeş'te Corona Virüsten ilk ölüm

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Bangladeş'te Corona Virüsten ilk ölüm
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Bangladeş'te yeni tip Corona Virüs (Kovid-19) nedeniyle ilk kez 1 kişi hayatını kaybetti.

Epidemiyoloji Hastalık Kontrol ve Araştırma Enstitüsü (IEDRC) Müdürü Dr. Meerjady Sabrina Flora, basına yaptığı açıklamada, Kovid-19 teşhisi konulan 70 yaşındaki bir kadının yaşamını yitirdiğini söyledi.

Flora, kalp hastalığı, yüksek tansiyon, diyabet ve böbrek rahatsızlığı olan kadının, Kovid-19'u yurt dışından gelen temas ettiği birinden aldığını ifade etti.

Böylelikle söz konusu kişinin ölümüyle Bangladeş'te Kovid-19 kaynaklı ilk ölüm gerçekleşmiş oldu.

Vaka sayılarında artış

Ülkede 3 kişide daha Kovid-19 tespit edildiğini kaydeden Flora, toplam vaka sayısının 14'e yükseldiğini aktardı.

Flora, ülkede vakaların aile teması yoluyla yayıldığını vurguladı.

Bangladeş'te Kovid-19'un yayılmasını önleme çalışmaları kapsamında tüm eğitim kurumlarının ay sonuna kadar kapatıldığı duyurulmuştu.

Yeni tip koronavirüs, ilk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık'ta tespit edilmişti.

Dünya genelinde, 7 bin 989 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan yeni tip Corona Virüs, 198 bin 741 kişide tespit edildi.

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