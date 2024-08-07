Bangladeş’in umudu ‘Nobelli ekonomist’

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Bangladeş’te öğrenci protestolarının büyümesi üzerine Başbakan Şeyh Hasina Vecid’in önceki gün Hindistan’a kaçmasının ardından yönetime el koyan ordu ve yetkililer düzeni yeniden inşa etmeye çalışıyor.

Bangladeş Cumhurbaşkanı Muhammed Şahabuddin dün parlamentoyu feshetme kararı aldı. Cumhurbaşkanı ayrıca Başbakan Şeyh Hasina Vecid’in (76) uzun yıllar rakibi olan 2018 yılında yolsuzluk suçlamasından mahkûm edilmiş muhalefet lideri Begüm Halide Ziya’nın (78) ev hapsinin sona erdirilmesi talimatını verdi. Ordunun üst kademesinde de değişiklikler yapılırken protesto liderleri ordu destekli bir yönetime izin vermeyeceklerini vurguluyor.

Protesto liderleri Nobel ekonomi ödüllü mikrofinans öncüsü Muhammed Yunus’u geçici bir hükümete başkanlık etmeye davet etti.

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GEÇİCİ BAŞKAN SEÇİLDİ

Protesto hareketine öncülük eden 26 yaşındaki sosyoloji öğrencisi Nahid İslam, sosyal medyada paylaştığı videoda Yunus’un görevi devralmaya hazır olduğunu belirtti. Dün akşam saatlerinde de Bangladeş Devlet Başkanı Muhammed Shahabuddin’in sözcüsü Joynal Abedin, kurulacak olan geçici hükümete Nobel Barış Ödüllü Muhammed Yunus’un başkanlık edeceğini duyurdu. Abedin, Yunus liderliğindeki hükümetin diğer üyelerinin siyasi partiler ve diğer paydaşlarla görüşüldükten sonra yakında belirleneceğini söyledi.

‘YOKSULLARIN BANKACISI’

84 yaşındaki ekonomist Yunus, Grameen Bankası’nı kurması ve milyonlarca insanın yoksulluktan kurtulmasına yardımcı olan bir mikro kredi girişimine öncülük etmesi nedeniyle 2006 yılında Nobel Barış Ödülü’ne layık görülmüştü. Uluslararası alanda “yoksulların bankacısı” olarak tanınan Yunus, Şeyh Hasina tarafından siyasi rakip olarak görülüyordu.

BİLGİ NOTU

Kamuya eleman alımında 1971 tarihli Pakistan’a karşı bağımsızlık savaşına katılmış ailelerin çocuklarına kontenjan ayrılması işsiz oranının yüksek olduğu ülkede protestoların patlak vermesine neden olmuştu. Üç haftadır süren eylemlerde 300’den fazla kişinin ölmesi üzerine Şeyh Hasina istifa edip önceki gün Hindistan’a kaçmıştı.