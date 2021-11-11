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HABERLERDünya Haberleri

Bangladeş sandık başına gidiyor!

#Bangladeş#Yerel Seçim#Dünya
Bangladeş sandık başına gidiyor

Bangladeş’te halk, köy düzeyinde 835 konsey temsilcisini belirlemek üzere bugün sandık başına gidiyor.

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Al Jazeera’nın haberine göre, ülkede 10,5 milyondan fazla seçmenin, köy düzeyinde 835 konseyde temsilci seçeceği bildirildi.

Seçim dönemlerinde sıkça şiddet olaylarına sahne olan Bangladeş'te Seçim Komisyonu Başkanı KM Nurul Huda, oy verme işleminden önce seçimde çıkabilecek olaylara karşı uyarıda bulundu.

Bangladeş Milliyetçi Partisinin (BNP), ülkedeki çarpık siyasi atmosferin seçime adil katılımı engellediğini belirterek, oylamayı boykot ettiği belirtildi.

Öte yandan, bu ay düzenlenen seçim kampanyalarında çıkan şiddet olaylarında 9 kişinin öldüğü ve yüzlerce kişinin yaralandığı bildirildi.​​​​​​​

Merkezi ülkenin başkenti Dakka'da bulunan insan hakları grubu Ain-o-Salish Kendra'ya göre, ocak ayından bu yana seçimlerde yaşanan olaylarda 85 kişi hayatını kaybetti, 6 binden fazla kişi yaralandı.

Analistler, yerel seçimlerin Başbakan Şeyh Hasina liderliğindeki Awami Ligi Partisi'nin 2023 için planlanan bir sonraki genel seçimler öncesinde konumunu pekiştirmesi için bir fırsat olduğunu ifade etti.

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#Bangladeş#Yerel Seçim#Dünya

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