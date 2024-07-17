Bangkok’ta beş yıldızlı otel odasında 6 kişinin cesedi bulundu… Masadaki yemeklere kimse dokunmamıştı… Kan donduran sır ölümlerde siyanür detayı…

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Haber ajanslarının son dakika koduyla geçtiği kan donduran habere göre otelin temizlik görevlileri odaya girdiklerinde 2’si aynı zamanda ABD vatandaşı da olan toplamda 6 Vietnamlının cansız bedenleriyle karşılaştı. Tayland'ın en sevilen turizm merkezlerinden Bangkok’taki 5 yıldızlı otelde işlenen korkunç cinayet deyim yerindeyse duyanın kanını donduracak detaylara sahip

ÖNCE SİLAHLI SALDIRI SANDILAR... KAN DONDURAN CİNAYET!

Olayın başlangıçta bir silahlı saldırı olduğu sanıldı ancak polis daha sonra bu haberleri reddetti. Sadece Bangkok emniyet yetkilileri değil Tayland Başbakanı Srettha Thavisin de ölümler hakkında yürütülen soruşturmaya katıldı ve FBI’ın olayın aydınlatılması için Taylandlı yetkililere yardımcı olduğunu söyledi.

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Kurbanlardan dördünün Vietnam vatandaşı 46 yaşındaki Thi Nguyen Phuong, kocası 49 yaşındaki Hong Pham Thanh, 47 yaşındaki Thi Nguyen Phuong Lan ve 37 yaşındaki Dinh Tran Phu olduğu açıklanırken diğer ikisinin de Amerikan vatandaşları 56 yaşındaki Sherine Chong ve 55 yaşındaki Dang Hung Van olduğu ortaya çıktı.

Otel görevlileri bir odada 6 kişinin cansız bedenlerini görünce hemen emniyet güçlerini çağırdı... Odada ne bir boğuşma ne de hırsızlık izi vardı...

Bangkok emniyeti üçü kadın üçü erkek olan kurbanların hafta sonu otele ayrı ayrı giriş yaptığını ve kendilerine dördü yedinci katta, biri de beşinci katta olmak üzere beş oda tahsis edildiğini söyledi.

Grup pazartesi günü otelden ayrılacaklarını bildirmişti ancak hepsi hayatını şüpheli şekilde kaybetti. Yapılan incelemede kurbanların bulunmalarından en az 24 saat önce öldükleri anlaşıldı.

OTELE AYRI AYRI GELİP AYNI ODADA TOPLANMIŞLAR

Pazartesi günü öğleden sonra kurbanların altısı da beşinci kattaki odada toplanmıştı. Grup yemek ve çay siparişi vermiş, siparişler yerel saatle 14:00 civarında odaya teslim edilmiş ve o sırada odada bulunan tek kişi olan Bayan Chong tarafından teslim alınmıştı.

Bangkok polisi otelin etrafını sarmış durumda

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Polis şefi yardımcısına göre garson misafirlere çay yapmayı teklif etmişti ancak Bayan Chong bunu reddetti. Garson, ifadesinde kadının çok az konuştuğunu ve gözle görülür bir şekilde stres altında olduğunu söyledi.

Garson daha sonra odadan ayrıldı. Grubun geri kalanı daha sonra 14:03 ile 14:17 arasında çeşitli noktalardan gelerek odaya girdi. Cesetlerin bulunduğu odaya o andan sonra kimse girmemişti…

Polis herhangi bir boğuşma, soygun ya da zorla giriş izine rastlanmadığını açıkladı. Yapılan incelemelerde ise odada bulunan 6 çay bardağında siyanür izleri bulundu. Bangkok emniyeti olay yeri fotoğraflarını böyle paylaştı

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YEMEKLERE HİÇ DOKUNMAYIP SADECE ÇAY İÇTİLER... BARDAKLARDA SİYANÜR BULUNDU

Soruşturma bu bulguyla birlikte siyanürle işlenmiş bir cinayet olarak ele alınmaya başladı.

Polis tarafından yayınlanan fotoğraflarda odadaki bir masanın üzerinde bırakılmış, bazıları hala streç filmle kaplı, el değmemiş yemek tabakları görülüyor. Ölen 6 kişi sipariş edilen yemeklere hiç dokunmamış sadece çayı içmişti…

Polis, ölenlerden birinin zehirlenme olayının arkasında olduğundan ve borç batağına sürüklendiğinden şüpheleniyor.

Odaya çay servisi yapılmış, yemek de söyleyen Vietnamlılar bunlara hiç dokunmamıştı... Polis çay bardaklarında siyanür kalıntılarına rastladı

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Yetkililer, altı kişiden ikisinin ölenlerden bir diğerine yatırım amacıyla “on milyonlarca Tayland bahtı” borç verdiğini söyledi. On milyon baht yaklaşık 280 bin dolar ediyor.

CİNAYET BORÇ PARA YÜZÜNDEN Mİ İŞLENDİ? REZERVASYON YAPTIRAN 7'NCİ KİŞİ OTELE HİÇ UĞRAMADI

Grubun otel rezervasyonunda yedinci bir isim daha vardı ve polis bu kişinin kurbanlardan birinin kız kardeşi olduğunu tespit etti. Polis, kız kardeşin geçen hafta Vietnam'ın sahil kenti Da Nang'a gitmek üzere Tayland'dan ayrıldığını ve olayla ilgisi olmadığını söyledi.

Polis tarafından sorgulanan akrabalar, Thi Nguyen Phuong ve Hong Pham Thanh çiftinin bir yol inşaatı işine sahip olduklarını ve Japonya'da bir hastane inşaatı projesine yatırım yapması için Bayan Chong'a para verdiklerini söyledi.

Yemek masasındaki hiçbir yiyeceğe dokunulmamıştı, kurbanlar sadece çay içti... Ölenlerden bir kişi masanın hemen altında yatarken bulundu

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Polis Da Nang'da yaşayan makyaj sanatçısı Bay Tran'ın da yatırım yapması için “kandırıldığından” şüpheleniyor.

KİMSENİN GİRMEDİĞİ ODADAKİ 6 KİŞİYİ KİM ZEHİRLEDİ?

Tran'ın annesi yaptığı açıklamada, oğlunun cuma günü Tayland'a gittiğini ve pazar günü evi arayarak kalış süresini pazartesi gününe kadar uzatması gerektiğini söylediğini anlattı. Ailesi ondan en son bu şekilde haber almış, pazartesi günü onu tekrar aramış ama telefonlarına cevap alamamıştı.

Öğrencilerinden birinin ifadesine göre ise Chong, Tran'ı gezi için kişisel makyözü olarak işe almıştı.

Araştırmalar ifadelerle birlikte cinayetlerin para ve borç meselesi yüzünden işlendiği yönünde ilerletiliyor. Ancak ölenlerden başka kimsenin girmediği bu otel odasında kimin kendisiyle birlikte diğer 5 kişiyi zehirlediği henüz bir muamma…