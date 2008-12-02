Bangkok havaalanı kargo uçaklarına açıldı

A.A. Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi Tayland'ın başkenti Bangkok'ta hükümet karşıtı göstericilerin geçen hafta işgal ettiği Suvarnabhumi Havaalanı, devam eden işgale rağmen kargo uçuşlarına açıldı.

Havacılık Dairesi Genel Müdürü Çaisak Anksuvan, sabah saatlerinden itibaren kargo uçaklarının havaalanına inişine izin verildiğini ve birkaç uçağın iniş yaptığını belirtti.



Anksuvan, protestocular yüzünden bir haftadır kapalı olan havaalanında durumun "yakında" normale döneceğini umduklarını söyledi.



Kargo uçuşlarına izin verilmesinin Anayasa Mahkemesinin iktidar partisini kapatma kararıyla ilgisi olmadığı kaydedildi. Havalanındaki göstericiler, mahkemenin kararını sevinç tezahüratıyla karşılamıştı.

