Bambu iskele faciası: En az 44 kişi öldü

Çin’e bağlı Hong Kong özel bölgesi dün bir yangın faciasıyla sarsıldı. Tai Po bölgesinde bulunan 8 apartmanlı bir sitede çıkan yangın nedeniyle en az 44 kişi öldü, 2’si ağır 29 kişi yaralandı. 279 kişiden ise haber alınamadığı kaydedildi. Hong Kong’da, 17 yıl sonra ilk defa en üst derece olan 5’inci seviye yangın alarmı verildi. 128 yangın söndürme aracı ve 57 ambulans olay yerine sevk edilirken, hayatını kaybedenlerden birinin itfaiye eri olduğu bildirildi.

İSKELEDEN YAYILDI

Yangının yerel saatle 14.51’de çıktığı öğrenildi. Her biri 31 katlı sekiz binadan oluşan Wang Fuk Court isimli sitede 1984 adet daire bulunduğu ve yaklaşık 4 bin 700 kişinin yaşadığı belirtildi. 1983 yılında yapılan sitedeki yenileme çalışmaları nedeniyle kurulan bambu iskelelerin, alevlerin binalar arasında hızla yayılmasına neden olduğu öğrenildi. Olay yerinde kaydedilen görüntülerde, itfaiye ekiplerinin, bambu iskeleyle çevrili olan ve alevler içinde kalan dairelere müdahale ettiği görüldü.

ÖLÜ SAYISI ARTABİLİR

Çin lideri Şi Cinping olayda hayatını kaybedenlere başsağlığı dileyen bir açıklama yaparken, Ulaştırma Bakanlığı yangın nedeniyle çevre yolların ulaşıma kapatıldığı duyuruldu. Yetkililer, kamu alanlarının bölge sakinlerinin geceyi geçirmesi için hizmete açıldığını duyurdu. İtfaiyenin yangına müdahalesi uzun saatler devam ederken, yetkililer ölü sayısının artmasından endişe ediyor. Olayla ilgili üç kişi de gözaltına alındı.