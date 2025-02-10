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Baltık ülkeleri Rusya ile son bağı da kopardı

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#RUSYA#Elektrik#Ursula Von Der Leyen
Baltık ülkeleri Rusya ile son bağı da kopardı
Güven ÖZALP
Oluşturulma Tarihi: Şubat 10, 2025 07:00

Rus güç ağıyla bağlantılarını tamamen kesen Baltık ülkeleri Estonya, Litvanya ve Letonya dün Avrupa elektrik ağına bağlandılar.

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Litvanya’nın başkenti Vilnius’ta bu vesileyle düzenlenen törende konuşan Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, “Baltık ülkelerini kıta Avrupası elektrik şebekesine bağlıyoruz. Rusya ile kalan son bağlantıları da kesiyoruz. Tehditlerden ve şantajlardan nihayet kurtulduk. Bu tarihi bir gün” dedi. Rusya’nın enerjiyi silah olarak kullanmaktan çekinmemesi bu üç ülkenin adımının önemini bir kat daha arttırıyor. Rus ağından ayrılma planları yıllardır konuşulan bir konuydu. Bu doğrultudaki adımlar özellikle Rusya’nın 2014’te Kırım’ı işgalinden sonra ivme kazandı.

Şebeke, üç ülke için Rusya’yla kalan son bağlantıydı. Bu bağlantının kopması, Baltık Denizi kıyısında Litvanya ve Polonya arasında bulunan Rusya’ya bağlı Kaliningrad’ın Rus ana şebekesinden kopması ve elektrik sistemini tek başına idame ettirmesi anlamına da geliyor. Baltık ülkeleri, Avrupa sistemiyle bağlantıyı sorunsuz sağlayabilmek için 2018’den bu yana 1.6 milyar Euro yatırım yaptılar. 

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#RUSYA#Elektrik#Ursula Von Der Leyen

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