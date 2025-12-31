×
Dünya Haberleri

Baltık Denizi'nde şüpheli gemi alarmı

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Aralık 31, 2025 16:43

Finlandiya, Helsinki-Tallinn hattındaki deniz altı telekomünikasyon kablosunun zarar görmesiyle bağlantılı olduğu şüphesiyle bir gemiyi kontrol altına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Finlandiyalı yetkililer, Helsinki ile Tallinn arasında uzanan deniz altı telekomünikasyon kablosunun zarar görmesiyle bağlantılı olduğu değerlendirilen bir geminin kontrol altına alındığını açıkladı.

Telekomünikasyon ve dijital hizmetler şirketi Elisa tarafından işletilen kablodaki hasarın, günün erken saatlerinde tespit edildiği bildirildi.

 

SAHİL GÜVENLİK ŞÜPHELİ GEMİYİ BELİRLEDİ

Yetkililerden yapılan açıklamaya göre, Finlandiya Sahil Güvenliği, olayla bağlantılı olabileceği değerlendirilen gemiyi kısa sürede belirledi. Söz konusu geminin, gerekli incelemelerin yapılması amacıyla yetkililerin kontrolüne alındığı belirtildi.

 

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Deniz altı kablosunda meydana gelen hasarın nasıl oluştuğuna ve geminin olayla doğrudan bağlantısına ilişkin soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.

Yetkililer, incelemeler tamamlanana kadar olayla ilgili yeni bilgilerin paylaşılmayacağını bildirdi.

