Baltık Denizi’nde kablo krizi

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Finlandiya ile Estonya’yı deniz altından birbirine bağlayan enerji ve iletişim kablolarının geçtiğimiz günlerde zarar görmesi gözlerin bir kez daha Rusya’ya çevrilmesine neden oldu. Sadece Ukrayna’ya karşı konvansiyonel saldırılarla savaş yürütmekle kalmayıp bu ülkeye ve destekçilerine yönelik hibrit saldırılarda bulunmaktan çekinmeyen Rusya olayın bir numaralı şüphelisi konumunda. NATO, olay sonrasında Baltık Denizi’ndeki varlığını arttırma kararı aldı. Açıklama, Estonya ve Finlandiya’nın bölgede daha güçlü bir NATO varlığı konusundaki taleplerini NATO Genel Sekreteri Mark Rutte’ye iletmelerinin ardından geldi.

DÖRT KABLO HASARLI

Enerji kablolarının yanı sıra üçü Finlandiya-Estonya, biri de Finladiya-Almanya arasında olmak üzere dört iletişim kablosunun zarar gördüğü olayda baş şüpheli, Rus gölge filosuna ait olduğu tahmin edilen bir gemi. Finlandiya polisi, bölgeden geçmekte olan ve kablolara ilişkin olay yaşandığında belirgin şekilde yavaşladığı tespit edilen Cook Adaları bandıralı Eagle S adlı gemiye çıktı. Gemi Finlandiya’da bir limana çekildi. “Gölge filo” ifadesi, Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sonucu ambargo altında olan Rus ham petrol ve petrol ürünlerini taşıyan gemileri tanımlamak için kullanılıyor.

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YOĞUN TEPKİ GELDİ

Avrupa Birliği Komisyonu olayı, “kritik altyapıya yönelik bir dizi şüpheli saldırının sonuncusu” olarak niteleyerek, “Şüpheli gemi, Rus savaş bütçesini finanse ederken güvenliği ve çevreyi tehdit eden Rusya’nın gölge filosunun bir parçasıdır. Bu filoyu hedef almak için yaptırımlar da dahil olmak üzere daha fazla önlem önereceğiz” dedi. Rutte de olayı kınayarak daha fazla desteğe hazır olduklerını ve NATO’nun Baltık Denizi’ndeki askeri varlığını güçlendireceği mesajını verdi. Estonya ve Litvanya bölgedeki izleme ve devriye faaliyetlerini artırdı.

İLK OLAY DEĞİL

Baltık Denizi’ndeki son olay bir ilk değil. Bu olayın öncesinde geçtiğimiz aylarda Finlandiya-Almanya ile Finlandiya-İsveç arasındaki internet kabloları zarar gördü. Litvanya ile İsveç’in Gotland Adası arasındaki internet kablosu da devre dışı kaldı. Geçen yıl Finlandiya ile Estonya arasındaki doğalgaz borusunda hasar meydana gelmişti. Alman savcıların 2022’de Rusya ile Almanya arasındaki Kuzey Akımı kablosundaki patlamaya ilişkin soruşturmaları da sürüyor. Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna, “Kritik su altı altyapısındaki hasarlar o kadar sık meydana geldi ki bunların kaza ya da kötü manevralar olduğuna inanmak zor” dedi.