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Dünya
Haber Giriş: 10.04.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Balta girmemiş Amazon’a COVID-19 girdi

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Balta girmemiş Amazon’a COVID-19 girdi
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Brezilyalı yetkililer, Amazon Ormanları’nda izole ve ilkel hayat süren Yanomami adlı kabilede ilk vakaya rastlandığını duyurdu.

Brezilya Sağlık Bakanı Luiz Henrique Mandetta, hastalıklara karşı savunmasız olabilen toplumun salgınla tanışmasının endişe verici olduğunu ifade etti. Koronavirüs testi pozitif çıkan 15 yaşındaki genç, yoğun bakımda tedavi altına alındı. Brezilya’da, yerliler arasında en az 7 vaka tespit edildiği belirtildi.

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