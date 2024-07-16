Balon savaşı kızıştı… Kuzey Kore’nin ‘gölge lideri’ açık açık tehdit etti: Korkunç bir bedel ödemeye hazır olun!

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Birçoğu Güney Kore'ye yerleşen Kuzey Koreli sığınmacılardan oluşan aktivist gruplar, on yıllardır, Kuzey Kore'yi kuruluşundan bu yana yöneten Kim ailesini kınayan bildiriler taşıyan balonları sınırdan Kuzey Kore’ye uçuruyor.

Balonların içinde genellikle çöpler olmakla birlikte Güney Kore, bu balonların içine Kuzey tarafındaki vatandaşları kendi taraflarına çekmek için propaganda broşürleri, ABD doları banknotları, pirinç torbaları ve K-pop şarkıları yüklenmiş USB bellekler de koyarak sınırdan kuzey tarafına yolluyor. Kuzey Kore ve Güney Kore arasındaki "balonla sınırdan çöp yollama" savaşı son aylarda giderek kızıştı

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KUZEY KORE, GÜNEY KORE’YE ÇÖP BALONLARIYLA KARŞILIK VERMİŞTİ

Kuzey Kore, Güney Koreli aktivistlerin balonlarla ülkeye propaganda broşürleri göndermesine tepki olarak, çöp taşıyan bini aşkın balonu 28 Mayıs itibarıyla Güney Kore’nin sınır bölgelerine göndermişti.

Kuzey Kore’ye misilleme yapan Güney Kore hükümeti ise 2018 yılında imzalanan askeri gerilimleri azaltmaya yönelik anlaşmayı tamamen askıya aldığını açıklamıştı.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un’un kız kardeşi ve Kore İşçi Partisi Merkez Komitesi Başkan Yardımcısı Kim Yo Jong, yaptığı yazılı açıklamada Güney Kore’den ülkelerine propaganda broşürleri taşıyan 29 balon gönderildiğini duyurdu. Güney tarafı kuzeye propaganda broşürleri ve K-Pop şarkıları yollarken kuzey de buna çöp dolu balonlarla karşılık veriyor

GÜNEY PROPAGANDA BROŞÜRLERİ, KUZEY İSE ÇÖP YOLLUYOR

Kim Yo-jong, bu sabah saatlerinde, Güney Kore tarafından gönderilen ve broşür içeren daha fazla balon bulunduğunu söyledi. KCNA, içeriklerin özel bir ajans tarafından toplandığını ve yakıldığını söyledi.

Seul'deki yetkililer geçen ay Kuzey Kore'den gelen çöp yüklü balonlarda iç çamaşırı, kravat ve çorap gibi giysilerin yanı sıra dışkı ile ilişkili parazitlerin de bulunduğunu söyledi. Kuzey ve Güney Kore arasındaki sınır...

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SINIRDA TANSİYON YÜKSELDİ

İki ülkenin yüz binlerce askerini konuşlandırdığı sınır boyunca son birkaç haftadır yükselen tansiyon, olayların tırmanabileceğine dair endişeleri arttırıyor.

Güney Kore ordusu, balonların yanı sıra Kuzey Kore'nin son aylarda mayın yerleştirme, tanksavar bariyerleri kurma ve yolları onarma gibi faaliyetler için ikiyi ayıran askerden arındırılmış bölge tamponuna çok sayıda asker gönderdiğini söyledi.

Gerilim çok tırmanınca Güney Kore en sonunda uyarı ateşi açtı ve Kuzey Koreliler hızla hattın kendi tarafına çekildi.





AĞABEYİNİ “ARATACAK” DİYORLAR… GÖLGE LİDERDEN KAN DONDURAN TEHDİT!

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Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong, aylardır bitmeyen balon polemiğiyle ilgili olarak yazılı bir açıklama yaptı ve Güney Kore'ye korkunç tehditler savurdu

Kim Yo-jong “Pisliklere sert bir uyarıda bulunuyoruz” diyerek Pyongyang'ın balon savaşı kampanyasında çıtayı yükseltebileceğine işaret etti.

Kuzey Kore liderinin kız kardeşi Seul'ü sınırdan geçen Pyongyang karşıtı broşürler nedeniyle "korkunç" bir bedel ödeyeceği konusunda uyararak ülkesinin Güney Kore'ye çöp yüklü balonlar göndermesinin ardından çıtayı yükseltebileceğini belirtti.

Sık sık iki ülke arasındaki gerilimi tırmandıran açıklamalar yapmasıyla tanınan Kuzey'in "gölge lideri" Kim Yo-jong çöp savaşlarıyla ilgili olarak Güney'e "Pisliklere bir kez daha sert bir uyarıda bulunuyoruz. Korkunç ve pahalı bir bedel ödemeye hazır olmalılar" mesajı yolladı

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Kuzey Kore resmi medyası Kim Yo-jong'un "Pisliklere bir kez daha sert bir uyarıda bulunuyoruz. Korkunç ve pahalı bir bedel ödemeye hazır olmalılar" açıklamasını ilk haber olarak geçti.

Kim Jong-un'un küçük kız kardeşi uzun yıllardır Güney Kore ve ABD'ye karşı yürütülen baskı kampanyalarının yüzü olarak tanınıyor.

HEP BİR ADIM GERİDE ANCAK AÇIKLAMALARI HEP MANŞETLERDE

Güney Kore’nin “kaba ve kirli” oyununu sürdürmesi halinde ülkesinin karşı eylem şeklinin değişeceği uyarısında bulunan Kim Yo-jong, son yıllarda ağabeyi Kim Jong-un'un Güney Kore ve ABD’ye yönelik politikalarının ardındaki “beyin” olarak anılıyor.

Resmi etkinliklerde çoğu zaman ağabeyinin yanında görüntülenen Kim Yo Jong, kamuoyunda "Propaganda ve Ajitasyon Dairesi" olarak bilinen Tanıtım ve Enformasyon Dairesi'nin kâğıt üzerindeki başkanı.

Hakkında çok az şey bilinen Kim Jong Un'un küçük kardeşi Kim Yo Jong, son yıllarda ağabeyinin en güvendiği isimlerden biri haline geldi ve ülkenin siyasetine damga vurmayı başardı...

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Medyada sık sık "Kim Jong Un'dan daha sert ve daha acımasız" olarak anılan "Prenses" lakaplı Kim Yo Jong, Kuzey Kore'yi 1994-2001 yılları arasında yönetmiş olan Kim Jong İl'in bilinen en küçük kızı.

Gözden Kaçmasın Düşman kardeşlerin 'çöp' savaşı devam ediyor Haberi görüntüle

AĞABEYİNİN EN GÜVENDİĞİ İSİM OLDU, ONUN YERİNE GEÇEBİLİR

Kuzey Kore'yi uzun zamandır izlemekte olan analistlere göre, Kim Jong Un'un aniden ölmesi ya da ağır bir hastalık geçirmesi halinde Kim Yo Jong, geçici bir dönem yönetimi üstlenebilir.

Kuzey Kore uzmanlarına göre, aralarındaki kan bağı ve gösterişsiz tavrı sayesinde Kim Yo Jong, Kim Jong Un'un güvendiği tek danışmanı haline geldi. Dikkat çekmek ya da iktidarı ele geçirmek için rekabet etmek yerine, ağabeyinin öne çıkmasını sağlayan Kim Yo Jong, devlet medyasında sık sık elinde not defteriyle ağabeyine eşlik ederken ve sessizce tavsiyeler verirken görülüyor.