Balkanlar’da seçim depremi

Eski Yugoslavya cumhuriyetlerinden Karadağ’da hafta sonu yapılan parlamento seçimleri Balkanlarda dengeleri altüst edecek sonuçla noktalandı. Batı tarafından desteklenen ve ülkeyi 30 yıldan beri yöneten Milo Cukanoviç’in “Sosyalist Demokratlar Partisi” en çok oyu almasına rağmen, parlamentodaki sandalye dağılımında Sırbistan ve Rusya yanlısı üç muhalefet partisine yenik düştü. Milo Cukanoviç

SIRP YANLISI GÜÇLER

Sosyalistler yüzde 35 oyla birinci gelmelerine karşın, kaybeden taraf oldu. Ana muhalefet konumundaki “Karadağ Geleceği Partisi” yüzde 33 oy toplayarak iki partiyle birlikte yeni koalisyon hükümeti kurma imkanını yakaladı. Karadağ’da Sırbistan ve Rus yanlısı güçlerin seçimden zaferle çıkması ileride Sırbistan’ın yeniden Adriyatik denizine çıkış şansını da arttırmış oluyor.

KİLİSE BELİRLEYİCİ OLDU

Seçim öncesinde Sırbistan Ortodoks Kilisesine bağlı Karadağ Metropoliti Amfilohiy, 623 bin nüfuslu Karadağ halkına “Seçimlerde oyunuzu muhalefete verin” çağrısı yaptı. Seçimlere ilgi artarken katılım oranı yüzde 75 seviyelerinde gerçekleşti. Karadağ’da yaşayan halkın üçte biri kendilerini Sırp kökenli sayıyor. Zdravko Krivokapic



