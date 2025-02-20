Balinalara ötanazi kararı

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Yetkililer, 24 ila 48 saat önce kıyıya vuran balinaları kurtarmak için çalışmalar başlatıldığını ancak koşulların balinaları kurtarmak için elverişsiz olduğunu kaydetti. Balinaların kıyıya vurduğu sahile iş makineleri ve ekipmanların giremediği ve bölgeye ulaşımın zor olduğu belirtildi. Balinaları kurtarmanın mümkün olmadığını belirten yetkililer, hayatta olan balinaların acı çekmemesi için ötanazi yapılacağını açıkladı. Yetkililer, 157 balinanın 90’ının hayatta olduğunu tahmin ediyor.