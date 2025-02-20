×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Balinalara ötanazi kararı

Güncelleme Tarihi:

#Balinalar#AVUSTRALYA Doğal Kaynaklar Ve Çevre Birimi#Tazmanya Eyaleti
Balinalara ötanazi kararı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 20, 2025 07:00

AVUSTRALYA Doğal Kaynaklar ve Çevre Birimi, Tazmanya eyaletinin kuzeybatısındaki bir sahilde 157 katil balinayı kıyıya vurmuş halde bulduklarını duyurdu.

Haberin Devamı

Yetkililer, 24 ila 48 saat önce kıyıya vuran balinaları kurtarmak için çalışmalar başlatıldığını ancak koşulların balinaları kurtarmak için elverişsiz olduğunu kaydetti. Balinaların kıyıya vurduğu sahile iş makineleri ve ekipmanların giremediği ve bölgeye ulaşımın zor olduğu belirtildi. Balinaları kurtarmanın mümkün olmadığını belirten yetkililer, hayatta olan balinaların acı çekmemesi için ötanazi yapılacağını açıkladı. Yetkililer, 157 balinanın 90’ının hayatta olduğunu tahmin ediyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Balinalar#AVUSTRALYA Doğal Kaynaklar Ve Çevre Birimi#Tazmanya Eyaleti

BAKMADAN GEÇME!