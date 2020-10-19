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DHA
Haber Giriş: 19.10.2020 - 20:56 | Son Güncelleme:

Balıkçıların ağına takıldı... Endonezya’da tek gözlü köpekbalığı, görenleri şaşkına çevirdi

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Balıkçıların ağına takıldı... Endonezya’da tek gözlü köpekbalığı, görenleri şaşkına çevirdi
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Endonezya’da balıkçıların ağına takılan köpekbalığı, görenleri şaşkına çevirdi. Köpekbalığının tek gözü olduğu ve beyaz olduğu görüldü.

Endonezya’nın Maluku bölgesinde balıkçılar, ağlarına takılan köpekbalığının görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Balıkçıların 10 Ekim’de yakaladığı köpekbalığının tek gözlü olduğu ve renginin tamamen beyaz olduğu görüldü. Uzmanlar, köpekbalığının genetik nedenlerle ortaya çıkan ‘cyclopia’ olarak bilinen tek gözlülük ve albino hastalığı bulunduğunu açıkladı.

Balıkçıların ağına takıldı... Endonezya’da tek gözlü köpekbalığı, görenleri şaşkına çevirdi

Balıkçıların ağına takıldı... Endonezya’da tek gözlü köpekbalığı, görenleri şaşkına çevirdi

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