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DHA
Haber GiriÅŸ: 23.06.2020 - 14:53,Son GÃ¼ncelleme:

Baliâ€™deki yoga etkinliÄŸinde sosyal mesafenin hiçe sayÄ±lmasÄ± tepki yarattÄ±

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Baliâ€™deki yoga etkinliÄŸinde sosyal mesafenin hiçe sayÄ±lmasÄ± tepki yarattÄ±
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Endonezyaâ€™ya baÄŸlÄ± ada Baliâ€™de dinlenme ve tatil merkezi olarak hizmet veren â€˜House of Omâ€™un dÃ¼zenlediÄŸi etkinliÄŸe katÄ±lan ziyaretÃ§ilere sosyal mesafe kurallarÄ±na uymadÄ±klarÄ± gerekÃ§esiyle tepki yaÄŸdÄ±.

Endonezyaâ€™ya baÄŸlÄ± ada olan Baliâ€™nin Ubud KasabasÄ±nda bulunan ve yardÄ±m kuruluÅŸu, dinlenme, tatil merkezi ve ortak Ã§alÄ±ÅŸma yeri olarak hizmet veren â€˜House of Omâ€™ bir yoga etkinliÄŸi dÃ¼zenledi. Daha Ã§ok turistlerin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtilen etkinliÄŸe dair sosyal medyada paylaÅŸÄ±lan fotoÄŸraflarda etkinliÄŸe katÄ±lan 100â€™den fazla kiÅŸinin sosyal mesafe kurallarÄ±na uymadÄ±ÄŸÄ± ve maske takmadÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ldÃ¼. FotoÄŸraflarÄ±n sosyal medyada yayÄ±lmasÄ±yla birlikte Bali sakinleri ve birÃ§ok sosyal medya kullanÄ±cÄ±sÄ±, etkinlikte sosyal mesafe kurallarÄ±nÄ±n ihlal edilmesine ve maske takÄ±lmamasÄ±na tepki gÃ¶sterdi.

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Baliâ€™deki yoga etkinliÄŸinde sosyal mesafenin hiÃ§e sayÄ±lmasÄ± tepki yarattÄ±

ETKÄ°NLÄ°ÄžÄ°N KURUCUSUNDAN Ã–ZÃœRÂ

FotoÄŸraflarÄ±n sosyal medya hesabÄ±ndan yayÄ±nlanmasÄ± Ã¼zerine konuya iliÅŸkin aÃ§Ä±klama yapanÂ merkezin kurucusu Wissam Barakeh,Â etkinliÄŸin tÃ¼m sorumluluÄŸunu Ã¼zerime alÄ±yorum. Sosyal mesafeyi hiÃ§e saydÄ±k. Bali sakinleri ve konuklarÄ±mÄ±zdanÂ Ã¶zÃ¼r dileyorum"dedi.

ENDONEZYAâ€™DA SON DURUM

Endonezyaâ€™da toplam koronavirÃ¼s vaka sayÄ±sÄ± 47 bin 896â€™ya ulaÅŸtÄ±. SalgÄ±nda ÅŸu ana kadar 2 bin 535 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybederken; 19 bin 241 kiÅŸi ise iyileÅŸti.

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