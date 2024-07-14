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Baldwin’in davası düştü

Güncelleme Tarihi:

#ABD#Alec Baldwin#Joel Souza
Baldwin’in davası düştü
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 14, 2024 07:00

ABD’nin New Mexico eyaletinde, Ekim 2021’de Rust filminin çekimleri sırasında kullandığı tabancanın ateş alması sonucu, görüntü yönetmeni Halyna Hutchins’ın ölümüne, yönetmen Joel Souza’nın yaralanmasına neden olan ABD’li oyuncu Alec Baldwin hakkındaki suçlamalar düşürüldü.

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Mahkeme salonunda gözyaşlarına hâkim olamayan Baldwin, önce avukatına daha sonra eşi Hilaria Baldwin’e sarıldı.

Baldwin’in davası düştü

Hollywood yıldızı Alec Baldwin (66), davanın düşmesinin ardından ağlayarak avukatına ve eşine sarıldı.

Suçlamaların ikinci kez düşürülmesi nedeniyle aktörün bir daha yargılanmayacağı kesinleşti. Baldwin’in avukatları, polis ve savcıların olayla bağlantılı olabilecek mermileri sakladığını iddia ederken savcılar da olay yerinde bulunduğu iddia edilen mermilerin olayla ilgili olmadığını ve Rust’ın setinde bulunan mermilerle örtüşmediğini kaydetti.

Baldwin’in davası düştü

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Olay sonrası açılan davada film setindeki silah ve mühimmattan sorumlu Hannah Gutierrez-Reed, geçtiğimiz aylarda ‘kasıtsız adam öldürmekten’ suçlu bulunmasının ardından 18 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Gutierrez-Reed, söz konusu davada hüküm giyen ilk kişi olmuştu.

 

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#ABD#Alec Baldwin#Joel Souza

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