Baldwin’in davası düştü

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Mahkeme salonunda gözyaşlarına hâkim olamayan Baldwin, önce avukatına daha sonra eşi Hilaria Baldwin’e sarıldı.

Hollywood yıldızı Alec Baldwin (66), davanın düşmesinin ardından ağlayarak avukatına ve eşine sarıldı.

Suçlamaların ikinci kez düşürülmesi nedeniyle aktörün bir daha yargılanmayacağı kesinleşti. Baldwin’in avukatları, polis ve savcıların olayla bağlantılı olabilecek mermileri sakladığını iddia ederken savcılar da olay yerinde bulunduğu iddia edilen mermilerin olayla ilgili olmadığını ve Rust’ın setinde bulunan mermilerle örtüşmediğini kaydetti.

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Olay sonrası açılan davada film setindeki silah ve mühimmattan sorumlu Hannah Gutierrez-Reed, geçtiğimiz aylarda ‘kasıtsız adam öldürmekten’ suçlu bulunmasının ardından 18 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Gutierrez-Reed, söz konusu davada hüküm giyen ilk kişi olmuştu.