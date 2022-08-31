Balayından dönerken uçakta bir kadını taciz etti… Savunması adeta saç baş yoldurdu!

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Yeni evli damat Hawaii'deki balayından dönüyordu ve uçağın ekonomide bölümünde oturuyordu.

37 yaşındaki iş insanı Robert Van Den Bergh, 31 Aralık 2019 ile 1 Ocak 2020 tarihleri ​​arasında uçan ve Londra’daki Heathrow havaalanına giden uçaktaki bir kadını uyurken taciz etmekle suçlandı.

Kadının uçuş boyunca uyuyabilmek için iki tane uyku hapı içtiği ve bu yüzden yaşadıklarına tepki vermekte zorlandığı belirtiliyor.

Ancak kadın mahkemeye verdiği ifadede bu korkunç tacizin 2 saat sürdüğünü iddia etti.

Bir öğrenci olduğu öğrenilen kadının üzerini bir battaniyeyle örttüğü ve adamın uyuyan kadının üzerindeki bu battaniyeden elini içeri sokarak tacizde bulunduğu açıklandı.

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Ekonomi sınıfında pencere kenarında oturan öğrenci iki uyku hapı almıştı ve iddiaya göre Van Den Bergh, genç kadına bunun, ona bilincini kaybettirebileceğine dair şaka yaptığı da anlaşıldı.

Adamın yeni evlendiği karısı Romy ise başka bir uçakla İngiltere’ye dönüyordu.

Jüri üyeleri mahkemede bu hareketin 'güçlü ve kasıtlı' hale geldiğine kanaat getirdi.

Gazprom için çalışan finans analisti daha sonra polise ekonomi sınıfında mesafeyi korumanın 'oldukça zor' olduğunu ve uçuşun ortasında uyandırılmanın 'garip' olduğunu söyledi.

Yani pişkin adamın iddiasına göre ‘yeri dar’ olduğu için kadına dokunmak zorunda kalmıştı ve onu uyandırmak da istememişti.

Uçak Heathrow'a indikten sonra polis memurları uçağa bindi, adamın adını seslendi ve ardından onu uçaktan indirdi.

Çünkü kadın daha uçaktan inmeden şikâyette bulunmuştu.

Van Den Bergh cinsel saldırı iddiasını reddetti.

Davayı yürüten yargıç Richard Scott, kadının 'kendisi ve diğer yolcusu arasına küçük bir yastık’ yerleştirdiğini söylediğini ancak tacizin Van Den Bergh'in sol uyluk ve kalçasına dokunmasıyla devam ettiğini anlattı.

“Adam tuvaleti kullanmak için ayağa kalkmadan ve kurban koltuğundan kalkıp yerini değiştirmek istediğini söylemeden önce bir buçuk saatten fazla sürdü.”

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Kadın yaşadıklarını şöyle anlattı:

“Çok korkmuştum. Oturduğum yerden kalkmak istedim ve o zaman yüzüne baktım. Bedeninin bana dönük olduğunu ve gözlerinin kapalı olduğunu gördüm. Gövdesi bana dönük olacak şekilde uzanıyordu.”

Van Den Bergh ise mahkemeye, şikâyetçi kadın ile 'dostça sohbet etmeye çalıştığını' söyledi.

Duruşma ise halen devam ediyor.