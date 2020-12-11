Bakü’de zafer geçişi

Azerbaycan ordusunun Dağlık Karabağ’da elde ettiği zafer, Türk ve Azerbaycan askerlerinin katıldığı törenle kutlandı. Azadlık Meydanı’nın çevresindeki binalar Türkiye ve Azerbaycan bayrakları ve “Karabağ Azerbaycan’dır” yazılı posterlerle süslendi. Erdoğan ve Aliyev, aynı anda “Selam asker” diyerek alandaki birlikleri selamladı, sonra eşleri ve birlikte kendilerine ayrılan yerde töreni izledi.

Türkiye’nin, Azerbaycan’ın yürüttüğü mücadeleye en başından itibaren destek olduğunu belirten Erdoğan, konuşmasında özetle şu mesajları verdi:

DESTAN YAZACAK

“Azerbaycan, kardeşim İlham Aliyev’in dirayetli liderliği altında inşallah destan yazmaya devam edecektir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün veciz ifadesiyle Azerbaycan’ın kederini kederimiz, sevincini sevincimiz bildik. Azerbaycan’ın topraklarını işgalden kurtarmış olması mücadelenin bittiği anlamına asla gelmiyor. Bugüne kadar siyasi ve askeri alanda sürdürülen mücadele bundan sonra çok daha farklı cephelerde devam edecektir. 30 yıllık işgal döneminde bu bölgelerin virane haline geldiğini, taş üstünde taş kalmadığını hep birlikte gördük. Bütün bu tahribatın hesabının sorulması gerekiyor. Savaş hukuku ağır biçimde ihlal edilmiş, insanlık onuru ayaklar altına alınmıştır.

Her mecrada bunun hesabını sormak boynumuzun borcudur. Dağlık Karabağ’a yıkım, katliam ve gözyaşından başka hiçbir şey getirmeyenlerin de artık akıllarını başlarına toplaması gerekiyor.

ERMENİ YÖNETİMİNE

(Ermeni yöneticilerin halkın kaynaklarını Azerbaycan’ın topraklarını işgal altında tutabilmek için harcadığını belirterek) Halbuki bu kaynaklar silahlara, gözlerini kin ve kan bürümüş yöneticilerin ihtiraslarına harcanmamış olsa bugün manzara çok daha farklı olurdu. Ermeni politikacıların barış ve istikrar temelinde geleceği kurma konusunda cesur adımlar atmalarını temenni ediyoruz. Batılı emperyalistlerin gaz vermesiyle bir yere varılmayacağı görülmeli, ilişkiler yeniden ele alınmalıdır.

SIRT SIRTA VERDİKÇE

Bugün tüm Türk dünyası için zafer ve gurur günüdür. Bundan sonra Türkiye ve Azerbaycan olarak hedefimiz bu toprakları daha müreffeh, daha gelişmiş, çocuklarımız için daha yaşanabilir bir yer haline getirmek için mücadele etmektir. Türkiye ve Azerbaycan sırt sırta verdikleri sürece Allah’ın izniyle başarıdan başarıya koşmaya devam edecektir.”

KOMANDOLAR YÜRÜDÜ





Törende Türk askerlerinin de yer aldığı geçit gerçekleştirildi. Azerbaycan ordusunun sahip olduğu savaş sistemleri sergilenirken alana 28 yıl işgalin ardından Şuşa şehrine dikilen ilk Azerbaycan bayrağı getirildi. Daha sonra 44 günlük savaşa katılan birliklerin sancakları alanda görüldü. Törende Türk Kara Kuvvetleri’ne bağlı bordo bereli Mehmetçikler de geçit yaptı.

SİHA TEBESSÜMÜ

Askerlerin geçişinin ardından Azerbaycan ordusunun sahip olduğu tanklar, zırhlı araçlar, füze sistemleri ve toplar törende yerini aldı. Ermenistan ordusunun büyük kayıplar vermesine neden olan insansız hava araçları da törendeki geçişte yerlerini aldı. Azerbaycan ordusunun envanterindeki Bayraktar TB2 SİHA’ların tören alanından geçişini Aliyev tebessümle izledi.

ERİVAN'A: KAPILARI AÇARIZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ‘Onur Konuğu’ olarak katıldığı törende Azerbaycan vatandaşlarının büyük ilgisini gördü. Azerbaycanlılar, ellerinde Türk ve Azerbaycan bayraklarıyla Erdoğan’a sevgi gösterilerinde bulundu. Erdoğan törenin ardından Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’le birlikte iki ülke arasındaki anlaşmalara imza attı. İmza töreninin ardından iki lider ortak basın açıklaması yaptı. Erdoğan bölge için ortak platform konusunda, “Rusya-Türkiye-Azerbaycan-İran-Gürcistan eğer kabullenir uyarlarsa, Ermenistan da bu platformda yer alabilir. Eğer bu konuda olumlu adım atılırsa biz de kapalı kapılarımızı açarız. Kapılarımızı Ermenistan’a kapatalım diye bir derdimiz yok. Ermenistan halkına da bir kinimiz yok. Sıkıntımız Ermenistan yönetimiyledir” diye konuştu.

HAYDAR ALİYEV’E ÇİÇEK





Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile birlikte, Haydar Aliyev’in anıt mezarına çelenk bıraktı daha sonra Bakü Şehitler Hıyabanı’nda Türk ve Azerbaycan şehitliklerine ziyarette bulundu.

MADALYALARI DİKKAT ÇEKTİ





Azerbaycan Ordusu’na bağlı özel harekât birlikleri, deniz piyadeleri, sınır muhafızları, jandarmalar, Ulusal Güvenlik Servisi timleri ve askeri okul öğrencileri zafer geçişi yaptı. Azerbaycan askerlerinin madalyaları dikkat çekti.

ALİYEV: TÜRKİYE’YLE BİRLİĞİMİZİ GÖSTERİYORUZ

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan ve Türkiye birliğini dünyaya gösterdiklerini söyledi. Erdoğan’a, Zafer Geçidi Töreni’ne katıldığı için teşekkür eden Aliyev şöyle devam etti: “Törene Türk heyeti ve askeri de katılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’la Zafer Geçidi Töreni’ne katılarak Türkiye ile birliğimizi halklarımıza ve dünyaya gösteriyoruz. Vatan muharebesinin ilk saatlerinden itibaren Türkiye’nin desteğini hissettik. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk saatlerde Azerbaycan’ın haklı davasına destek verdi. Benim kardeşim (Cumhurbaşkanı Erdoğan) şunu dedi: ‘Bu savaşta Azerbaycan haklıdır. Azerbaycan yalnız değildir ve Türkiye her zaman Azerbaycan’ın yanındadır.’ Biz bu zaferi hem sahada hem de masada kazandık. Ermenistan faşizmi tekrar başkaldırırsa, yine Azerbaycan’ın demir yumruğuyla karşılaşacak.”