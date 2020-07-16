Bakü'de seferberlik mitingi

Azerbaycan'da halk, önceki geceyi Ermenistan’ın Tovuz bölgesi sınırında yaptığı saldırıları ve Dağlık Karabağ bölgesinin işgalini protesto etmek için Milli Meclis’in önünde geçirdi.

HALK MECLİSE GİRDİ

Başkent Bakü’de Ermenistan’ın saldırılarına karşı Azerbaycan askerlerine destek vermek için sokaklara dökülen binlerce kişi Azadlık Meydanı ve Milli Meclis’in önünde toplandı. Göstericiler milli seferberlik çağrısında bulunurken “Şehitler ölmez vatan bölünmez”, “Başkomutan silah ver bize”, “Karabağ bizimdir bizim kalacak” sloganları attı. Protestolar esnasında bir grup gösterici meclis binasına girdi. Taşkınlık yapan kalabalığı tazyikli suyla dağıtan polis, meclise izinsiz giren onlarca kişiyi de gözaltına aldı.

‘SABRIN BİR SINIRI VAR’

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, “Azerbaycan ordusu saldırgan Ermenistan’a dersini verecek kudrette. Sosyal medyada provokasyon amaçlı içeriklere halkımızın itibar etmemeli” diye açıklama yaptı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de dünkü Bakanlar Kurulu sırasında Dağlık Karabağ için yürütülen müzakerelere işaret ederek, “Halkın sabrının da bir sınırı var. Biz güçlü bir ordu kurduk. Dağlık Karabağ konusunda geriye bir adım bile atmayacağız. Azerbaycan’ın toprak bütünlüğü sağlanmalıdır” dedi. Aliyev, verdiği destekten ötürü Türkiye’ye teşekkür etti.

HULUSİ AKAR: BİZİM DE ACIMIZ

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan’a yönelik saldırıdan ötürü Ermenistan’ı uyardı ve “Saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Azerbaycan’ın acısı bizim acımızdır, bu acıyı derinden hissediyoruz” dedi. Azerilerin saldırıya kahramanca cevap verdiğini söyleyen Bakan Hulusi Akar, “Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettikleri gibi bu menfur saldırıyı yapanlar boylarını aşan bir işe girişmişlerdir. Ermenistan açtığı bu kumpasta boğulacaktır” ifadesini kullandı.