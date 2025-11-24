×
Bakü'de patlama: Yaralılar var

#Azerbaycan#Bakü#İş Merkezi
Baküde patlama: Yaralılar var
Oluşturulma Tarihi: Kasım 24, 2025 11:34

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de bulunan bir iş merkezinde meydana gelen patlamada 5 kişi yaralandı. Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de bulunan iş merkezinde sabah saatlerinde bir patlama gerçekleşti.

Yerel saatle 09.00 sıralarında gerçekleşen patlamanın ardından bölgeye acil sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk belirlemelere göre, olayda 5 kişi yaralandı. Yaralılara olay yerinde müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Patlamanın ardından Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı ekiplerce yürütülen kurtarma çalışmaları sonucu 7 kişi binadan güvenli bir şekilde tahliye edildi.

Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

