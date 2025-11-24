Bakü'de patlama: Yaralılar var

Güncelleme Tarihi:
Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de bulunan iş merkezinde sabah saatlerinde bir patlama gerçekleşti.
Yerel saatle 09.00 sıralarında gerçekleşen patlamanın ardından bölgeye acil sağlık ekipleri sevk edildi.
İlk belirlemelere göre, olayda 5 kişi yaralandı. Yaralılara olay yerinde müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Patlamanın ardından Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı ekiplerce yürütülen kurtarma çalışmaları sonucu 7 kişi binadan güvenli bir şekilde tahliye edildi.
Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.