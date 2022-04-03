Bakü'de patlama: 1 ölü, 31 yaralı

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Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bir gece kulübünde henüz nedeni bilinmeyen patlamam meydana geldi.

Azerbaycan Cumhuriyeti Olağanüstü Haller Bakanlığı, 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 31 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Azerbaycan Cumhuriyeti Olağanüstü Haller Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakü'de Tarlan Aliyarbeyov sokağında bulunan bir gece kulübünde yerel saatle 03.00 sıralarında patlama meydana geldiği belirtildi.

Bakanlık, patlama sonrası yangın da çıktığını, 1 kişinin yaşamını yitirdiğini, 31 kişinin ise yaralandığını duyurdu. Patlama sonucu bölgede bulunan 14 otomobilin, bir apartmanın ve 2 işyerinin hasar gördüğü aktarıldı.

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İçişleri Bakanlığı sözcüsü Ehsan Zahidov Associated Press'e verdiği demeçte, LocationBakü kulübündeki patlamanın bir gaz sızıntısından kaynaklandığına inanıldığını ancak soruşturmanın devam ettiğini söyledi.

Sosyal medyada yayınlanan videoda, patlamadan ağır hasar almış olduğu anlaşılan kulübün dışında, bazıları yaralı olan onlarca kişinin panik halinde olduğu görüldü.