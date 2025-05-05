Bakü ziyareti iptal oldu! Türkiye hava sahasını kapattı iddiası

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Walla haber sitesi, Netanyahu’nun alternatif olarak Yunanistan ve Bulgaristan üzerinden Bakü’ye seyahat etme olasılığını incelediğini, ancak uçuş süresi neredeyse iki katına çıktığı için bundan vazgeçtiğini bildirdi.

Öte yandan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, sosyal medyada dolaşan “Netanyahu’nun uçağına uçuş izni verildiği” iddialarının doğru olmadığını bildirdi. Keçeli, “İsrail Başbakanı’nın uçağına uçuş izni verildiği iddiaları kesinlikle doğru değildir. Bize de böyle bir talep iletilmemiştir” açıklamasında bulundu. Kasım 2024’te, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Azerbaycan’daki Birleşmiş Milletler COP29 iklim konferansına planladığı ziyaretini son dakikada iptal etmiş; iptalin gerçek nedeninin Türkiye’nin hava sahasını kapatması olduğu iddia edilmişti. İsrail’den Azerbaycan’a direkt uçuş için Türkiye ya da Suriye, Irak ve İran üzerinden geçmek gerekiyor.