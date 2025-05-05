×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Bakü ziyareti iptal oldu! Türkiye hava sahasını kapattı iddiası

Güncelleme Tarihi:

#İsrail#Azerbaycan#Türkiye
Bakü ziyareti iptal oldu Türkiye hava sahasını kapattı iddiası
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 05, 2025 07:00

İsrail Başbakanlık ofisi, Binyamin Netanyahu’nun “yoğun siyasi programı” nedeniyle planlanan Azerbaycan ziyaretini iptal etmek zorunda kaldığını duyurdu. Ancak İsrail medyasına göre Türkiye, “Siyon Kanadı” devlet uçağının hava sahasından geçmesine izin vermeyi reddettiği için ziyaret gerçekleşemedi.

Haberin Devamı

Walla haber sitesi, Netanyahu’nun alternatif olarak Yunanistan ve Bulgaristan üzerinden Bakü’ye seyahat etme olasılığını incelediğini, ancak uçuş süresi neredeyse iki katına çıktığı için bundan vazgeçtiğini bildirdi.

Öte yandan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, sosyal medyada dolaşan “Netanyahu’nun uçağına uçuş izni verildiği” iddialarının doğru olmadığını bildirdi. Keçeli, “İsrail Başbakanı’nın uçağına uçuş izni verildiği iddiaları kesinlikle doğru değildir. Bize de böyle bir talep iletilmemiştir” açıklamasında bulundu. Kasım 2024’te, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Azerbaycan’daki Birleşmiş Milletler COP29 iklim konferansına planladığı ziyaretini son dakikada iptal etmiş; iptalin gerçek nedeninin Türkiye’nin hava sahasını kapatması olduğu iddia edilmişti. İsrail’den Azerbaycan’a direkt uçuş için Türkiye ya da Suriye, Irak ve İran üzerinden geçmek gerekiyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İsrail#Azerbaycan#Türkiye

BAKMADAN GEÇME!