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Bakü ve Erivan'dan ihtilafı bitirme sinyali

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#Azerbaycan#Ermenistan#Kabağ
Bakü ve Erivandan ihtilafı bitirme sinyali
Nerdun HACIOĞLU
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 26, 2023 07:00

Azerbaycan ve Ermenistan liderleri İlham Aliyev ile Nikol Paşinyan, Putin'in düzenlediği üçlü zirvede Karabağ ihtilafını noktalamaya hazır olduklarını açıkladı

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Azerbaycan ve Ermenistan liderleri İlham Aliyev ile Nikol Paşinyan, dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in düzenlediği üçlü zirve öncesi iki ülke arasında yıllardır devam eden Karabağ ihtilafını noktalamaya hazır olduklarını açıkladı.

İKİ ADIMDA BARIŞ

Üçlü zirve öncesinde açıklama yapan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, “Aramızda kalıcı barışın sağlanabilmesi için birbirimizin toprak bütünlüklerini tanıdığımızı ilan etmeye hazırız. Ermenistan, Karabağ bölgesinin Azerbaycan toprağı olduğunu kabul edecek. Bu ilk adımın ardından Azerbaycan Karabağ’daki Ermeni halkının haklarının korunması teminatı vermesi gerekecek. İkinci adımın da başarıyla geçilmesi halinde barış anlaşması yapılması için engel kalmıyor” dedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de ülkesinin üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu belirterek, “Biz de Ermenistan’ın toprak bütünlüğünü tanımaya hazırız. Karşılıklı atılacak bu adım bölgede nihai barışın sağlanacağı günün yaklaştığını gösteriyor” ifadelerini kullandı.

 

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#Azerbaycan#Ermenistan#Kabağ

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