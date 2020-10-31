Bakü kurtarılan bölgelere özel yönetim atıyor

Özel yönetimler kararnamesini imzalayan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, toprakları kurtarma sürecinden dönüş olmadığını Ermenistan tarafına bir daha göstermiş oldu. Ermeni işgalinden kurtarılan yerleşim birimlerine özel vali atanması kararnamesi geçen perşembe akşamı Aliyev tarafından imzalanarak yürürlüğe girdi. Buna göre aralarında Cebrail, Fuzuli, Zengilan ve Kubatlı şehrinin de bulunduğu 186 irili ufaklı yerleşim birimi sivil yönetimlerine kavuşmuş olacak. Kurtarılan şehir, kasaba ve köylerde özel yönetim, Azerbaycan İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenecek. Azerbaycan’ın idari yapısına entegre edilecek bu bölgelerde ayrıca savunma, ekonomi, tarım ve maliye bakanlıklarından temsilciler görev yapacak.

CENEVRE’DE KRİTİK TEMAS

Azerbaycan, kurtardığı bölgelere yerel yönetimler atamaya başladığı sırada İsviçre’nin Cenevre şehrinde kritik görüşmelerin başladığı anons edildi. Görüşmeler basına kapalı olarak devam ediyor. Dağlık Karabağ ihtilafında arabulucu rolündeki Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilâtı (AGİT) Minsk Grubu üç eş başkanı ABD, Rusya ve Fransa temsilcileri Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan ile yuvarlak masa etrafında buluştu. Cenevre’de yapılan görüşmenin Azerbaycan açısından önemini Bakan Bayramov, “Bu görüşmede Ermeni tarafının AGİT barış planı temel ilkelerini ne derece hayata geçirmeye hazır olduğunu göreceğiz” sözleriyle vurguladı.