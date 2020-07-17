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Nerdun HACIOĞLU
Haber Giriş: 17.07.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Bakü: Ermenistan’a ait İHA düşürdük

Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
Bakü: Ermenistan’a ait İHA düşürdük
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Ermenistan'ın 12 Temmuz’da Tovuz sınır bölgesinde Azerbaycan güçlerine saldırmasıyla başlayan çatışmalar dün sabah yeniden alevlendi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Vagıf Dergahlı’nın açıklamasına göre Ermeni topçusu önceki gece boyunca sivil yerleşimlere top mermileri yağdırdı. Agdam, Dondar ve Vahitli köylerinde evler hasar gördü. Derganlı ayrıca Azerbaycan toprakları içlerinde keşif uçuşu yapan Ermenistan’a ait X-55 tipi İHA vurduklarını da söyledi.

ÇATIŞMA TANAP HATTI YAKININDA

İki ülke arasında yeni cephenin Gürcistan sınırına yakın Tovuz bölgesinde açılması dikkat çekici. Azerbaycan’ı Gürcistan üzerinden Türkiye ve Avrupa’ya bağlayan bu bölgeden TANAP doğalgaz boru hattı da geçiyor. Azerbaycan, Rusya’yı geçerek Türkiye’nin en büyük doğalgaz tedarikçisi olmuştu. Öte yandan Ermeni tarafının Azerbaycan’daki Mingeçavur Hidroelektrik Santrali’ni vurma tehditlerine karşı Bakü yönetimi, böyle bir durumda Ermenistan’daki Metsamor Nükleer Santrali’ni hedef alacaklarını duyurdu. Santral, Türkiye sınırına 18 km mesafede.

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Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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