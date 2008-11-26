Bakoyannis: Türk işgalci kuvvetleri çekilsin

Yunanistan Dışişleri Bakanı Dora Bakoyannis, “Kıbrıs Türk tarafının, sonunda tek kimlik, tek bölünmez egemenlik ve tek vatandaşlık ilkelerini kabul ettiği"ni söyleyerek, bunun, Güney Kıbrıs Rum lideri Dimitris Hristofyas ve tüm ada için bir “başarı” olduğunu vurguladı. Bakoyannis, "Türk işgalci kuvvetlerinin tamamen çekilmesi ve ittifak anlaşmalarının kaldırılmasına tam destek verdiklerini"ni belirtti.
Dora Bakoyannis, Güney Kıbrıs Rum Lideri Dimitris Hristofyas’ın 26-28 Kasım günlerindeki Atina ziyareti dolayısıyla Rum Haber
Ajansı'na yaptığı söyleşide “Kıbrıs Türk tarafının, sonunda tek kimlik, tek bölünmez egemenlik ve tek vatandaşlık ilkelerini kabul etmesi”nin Hristofyas ve tüm ada için bir “başarı” olduğunu söyledi.
Rum Haber Ajansına göre, Bakoyannis söyleşi sırasında Yunan hükümeti ve siyasi partilerinin Hristofyas’ın, Kıbrıs sorununa BM Güvenlik Konseyi kararları ve AB ilke ve değerleri çerçevesinde bir çözüm bulunmasına yönelik girişimlere olan desteğini yineledi.
Bu arada Bakoyannis, garantiler konusuna ilişkin olarak da “Yunanistan ve Kıbrıs’ın (Rum Kesimi) Türk işgalci kuvvetlerinin tamamen çekilmesi ile Kıbrıs’ın istikrarı ve güvenliği için tehlikeli olduğunu kanıtlayan ve AB üyesi bir devlet için uygun olmayan, garanti ve ittifak antlaşmalarının kaldırılmasına tam destek verdiklerini” de ifade etti.
“Adanın askersizleştirilmesini ve askeri müdahaleye ilişkin tüm hakların net bir biçimde yasaklanmasını açık bir biçimde destekliyoruz” diyen Bayokannis, Türkiye’nin BM Güvenlik Konseyi’nin geçici üyeliğinin Kıbrıs müzakerelerini etkileyip etkilemeyeceğinin sorulması üzerine “Kıbrıs sorunu, bağımsız ve BM üyesi olan bir devletin istilası ve işgali meselesi olmayı sürdürüyor” dedi ve Türkiye’nin Güvenlik Konseyi’ne seçilmesinin “küstah” olma olanağını sağlamadığını da söyledi.(ANKA)