Bakoyanni: Türkiye çaba göstermiyor

A.A. Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi Yunanistan Dışişleri Bakanı Dora Bakoyanni, Türkiye'nin Yunanistan ile ilişkinlerini geliştirme konusunda çaba göstermediğini iddia etti.

Bakoyanni Reuters ajansına verdiği mülakatta, ülkesinin uzun zamandan beri süre gelen kıta sahanlığı sorunu ve diğer görüş ayrılıklarını yumuşatma konusundaki tüm çabalarına karşın, Türkiye'nin Yunanistan ile arasında olan gerginlikleri hafifletmek konusunda hiçbir çaba göstermediğini ileri sürdü.



AB üyeliği konusunda gelecek yıl içinde önemli bir safhaya geçecek Türkiye için "artık zamanın olgunlaştığı" görüşünü dile getiren Bakoyanni, Türkiye'den "Kıbrıs'ın birleşmesi ve Akdeniz'deki ihtilaflı sularla ilgili müzakerelerde tavizler vermesini" istedi.



Yunanistan Başbakanı Kostas Karamanlis'in Ankara'ya yaptığı ziyareti hatırlatan ve bu ziyaretin kendilerinin gösterdiği bilinçli çabalara bir örnek olduğunu savunan Bakoyanni, Türkiye'nin bu çabalara karşılık vermediğini ve bu yıl içinde umdukları gelişmeyi elde edemediklerini söyledi.



Bakoyanni "Gerginlikleri azaltma ve problemleri çözme stratejimize devam edeceğiz. Ancak Türkiye'den de belli addımlar atmasını bekliyoruz" diye konuştu.