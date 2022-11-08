'Bakmaktan yoruldum' dedi, engelli eşini denize attı'

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Japonya'da yaşayan 81 yaşındaki bir adam, 40 yıldır baktığı engelli eşine bakmaktan yorulduğunu söyledi ve hasta eşini denize attı.



"BABAM ANNEMİ DENİZE ATTI"



Akıllara durgunluk veren olay çiftin oğlunun polisi arayarak 'Babam annemi denize attığını söyledi' demesi ile ortaya çıktı.



SUÇUNU İTİRAF ETTİ



İsminin Hiroshi Fujiwara olduğu öğrenilen adam Oiso kasabasındaki evinde yakalandı ve suçunu itiraf etti.



Tekerlekli sandalyeye bağlı 79 yaşındaki karısı Teruko'yu Oiso'daki bir iskeleye götürüp suya ittiğini anlatan adam hakkındaki suçlamaları kabul etti.

