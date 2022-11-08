Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

'Bakmaktan yoruldum' dedi, engelli eşini denize attı'

Güncelleme Tarihi:

#Japonya#Tekerlekli Sandalye#Engelli
Bakmaktan yoruldum dedi, engelli eşini denize attı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 08, 2022 14:39

Japonya'da yaşayan bir adam, 79 yaşındaki tekerlekli sandalyeye bağlı karısını denize attı. Adam polise suçunu itiraf ederken karısına bakmaktan yorulduğunu belirtti.

Haberin Devamı

Japonya'da yaşayan 81 yaşındaki bir adam, 40 yıldır baktığı engelli eşine bakmaktan yorulduğunu söyledi ve hasta eşini denize attı.

"BABAM ANNEMİ DENİZE ATTI"

Akıllara durgunluk veren olay çiftin oğlunun polisi arayarak 'Babam annemi denize attığını söyledi' demesi ile ortaya çıktı.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

İsminin Hiroshi Fujiwara olduğu öğrenilen adam Oiso kasabasındaki evinde yakalandı ve suçunu itiraf etti.

Tekerlekli sandalyeye bağlı 79 yaşındaki karısı Teruko'yu Oiso'daki bir iskeleye götürüp suya ittiğini anlatan adam hakkındaki suçlamaları kabul etti.

Bakmaktan yoruldum dedi, engelli eşini denize attı

CANSIZ BEDENİNİ BALIKÇILAR BULDU

Japon gazetesi Mainichi, 3 Kasım tarihinde balıkçıların denizde cansız bir kadını gördükten sonra polisi aradıklarını yazdı. 

Balıkçılar kurtarmaya çalıştıkları kadının ayaklarından tekerlekli sandalyeye bağlı olduğunu ve ulaştıklarında çoktan hayatını kaybettiğini açıkladılar.

KİMSE İNANAMADI

Engelli kadının ölümü ailesini ve arkadaşlarını yasa boğdu. Komşuları aldıkları haber karşısında şoke olduklarını belirtirken, 80 yaşındaki adamın arkadaş canlısı olduğunu ve karısı ile yakından ilgilendiğini belirttiler.

Komşulardan biri yerel basına yaptığı açıklamada, "Hiroshikarısına çok bağlıydı, sık sık onu gezmeye çıkarırdı. Onu öldüreceğine dair hiçbir belirti yoktu ancak anlaşılan o ki uzun süredir içinde mücadele veriyormuş" ifadelerini kullandı.

DİKKAT ÇEKEN VERİLER

Japonya Sağlık ve Refah Bakanlığı'ndan elde edilen verilere göre, 2020 yılında yaşlıların aile üyeleri tarafından fiziksel saldırıya uğradığı 17,281 vaka yaşandı. Ve 25 kişi aile içi şiddet nedeni ile hayatını kaybetti.

Gözden Kaçmasın

Gözündeki şişlik sonrası kanser olduğunu öğrendi Hastalığa karşı verdiği savaş ölümünden sonra bile devam etti...Gözündeki şişlik sonrası kanser olduğunu öğrendi! Hastalığa karşı verdiği savaş ölümünden sonra bile devam etti...Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Japonya#Tekerlekli Sandalye#Engelli

BAKMADAN GEÇME!

Şimdi de evlere serum servisi moda oldu Sadece bir tanesi 3000 lira

Şimdi de evlere serum servisi moda oldu! 'Sadece bir tanesi 3000 lira'

#Glutatyon Serum
Elon Muskın Twitterını kim yönetiyor İşte yeni patronun beş kişilik beyin takımı...

Elon Musk'ın Twitter'ını kim yönetiyor? İşte yeni patronun beş kişilik beyin takımı...

#Elon Musk
Alerjinin böylesi düşman başına Onlar için orgazm olmak tam bir işkence

Alerjinin böylesi düşman başına! Onlar için orgazm olmak tam bir işkence

#Cinsel Sağlık

BAKMADAN GEÇME!

Şimdi de evlere serum servisi moda oldu Sadece bir tanesi 3000 lira

Şimdi de evlere serum servisi moda oldu! 'Sadece bir tanesi 3000 lira'

#Glutatyon Serum
Elon Muskın Twitterını kim yönetiyor İşte yeni patronun beş kişilik beyin takımı...

Elon Musk'ın Twitter'ını kim yönetiyor? İşte yeni patronun beş kişilik beyin takımı...

#Elon Musk
Alerjinin böylesi düşman başına Onlar için orgazm olmak tam bir işkence

Alerjinin böylesi düşman başına! Onlar için orgazm olmak tam bir işkence

#Cinsel Sağlık