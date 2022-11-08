'Bakmaktan yoruldum' dedi, engelli eşini denize attı'

Hurriyet.com.tr/DIŞ HABERLER
Oluşturulma Tarihi: Kasım 08, 2022 14:39
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Japonya'da yaşayan bir adam, 79 yaşındaki tekerlekli sandalyeye bağlı karısını denize attı. Adam polise suçunu itiraf ederken karısına bakmaktan yorulduğunu belirtti.
Japonya'da yaşayan 81 yaşındaki bir adam, 40 yıldır baktığı engelli eşine bakmaktan yorulduğunu söyledi ve hasta eşini denize attı.CANSIZ BEDENİNİ BALIKÇILAR BULDU
"BABAM ANNEMİ DENİZE ATTI"
Akıllara durgunluk veren olay çiftin oğlunun polisi arayarak 'Babam annemi denize attığını söyledi' demesi ile ortaya çıktı.
SUÇUNU İTİRAF ETTİ
İsminin Hiroshi Fujiwara olduğu öğrenilen adam Oiso kasabasındaki evinde yakalandı ve suçunu itiraf etti.
Tekerlekli sandalyeye bağlı 79 yaşındaki karısı Teruko'yu Oiso'daki bir iskeleye götürüp suya ittiğini anlatan adam hakkındaki suçlamaları kabul etti.
Japon gazetesi Mainichi, 3 Kasım tarihinde balıkçıların denizde cansız bir kadını gördükten sonra polisi aradıklarını yazdı.
Balıkçılar kurtarmaya çalıştıkları kadının ayaklarından tekerlekli sandalyeye bağlı olduğunu ve ulaştıklarında çoktan hayatını kaybettiğini açıkladılar.KİMSE İNANAMADI
Engelli kadının ölümü ailesini ve arkadaşlarını yasa boğdu. Komşuları aldıkları haber
karşısında şoke olduklarını belirtirken, 80 yaşındaki adamın arkadaş canlısı olduğunu ve karısı ile yakından ilgilendiğini belirttiler.
Komşulardan biri yerel basına yaptığı açıklamada, "Hiroshikarısına çok bağlıydı, sık sık onu gezmeye çıkarırdı. Onu öldüreceğine dair hiçbir belirti yoktu ancak anlaşılan o ki uzun süredir içinde mücadele veriyormuş"
ifadelerini kullandı.DİKKAT ÇEKEN VERİLER
Japonya Sağlık ve Refah Bakanlığı'ndan elde edilen verilere göre, 2020 yılında yaşlıların aile üyeleri tarafından fiziksel saldırıya uğradığı 17,281 vaka yaşandı. Ve 25 kişi aile içi şiddet nedeni ile hayatını kaybetti.