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Bakkal Arctic Monkeys’i kovdu

Güncelleme Tarihi:

#Arctic Monkeys#Bakkal#Konser
Bakkal Arctic Monkeys’i kovdu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 12, 2022 07:00

İstanbul’da 9 ve 10 Ağustos’ta konser veren dünyaca ünlü İngiliz rock grubu Arctic Monkeys’in üyeleri, Asmalımescit’te ilginç bir olay yaşadı.

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TV100’ün haberine göre; konserlerin ardından İstanbul’da bir süre daha kalan grup üyeleri Jamie Cook ve Nick O’malley, önceki akşam Corridor adlı mekâna gitti. Mekânın yanında bulunan bakkalın önünden geçen ekip üyeleri, alkol şişelerini yere koyup bir süre sohbet edince ortalık karıştı. Tepki gösteren bakkalın sahibi önce şişeleri alıp çöpe fırlattı, müzisyenlerin cevap vermesi üzerine de İngilizce bağırarak küfür etmeye başladı.

Bakkal Arctic Monkeys’i kovdu
Öfkeli esnaf, çevreden “Onlar dünyaca ünlü şarkıcılar” diyenlere de “Fark etmez” dedi.

Grup üyelerini bakkalın önünden kovan sinirli esnaf, çevreden “Onlar dünyaca ünlü şarkıcılar” diyenlere de “Fark etmez” yanıtını verdi. Bakkalın önünden kovulmalarıyla büyük şaşkınlık yaşayan Cook ve O’malley önce Corridor’a girdi, ardından çıkıp İstiklal Caddesi’nin kalabalığına karıştı.

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Bakkal Arctic Monkeys’i kovdu

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#Arctic Monkeys#Bakkal#Konser

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