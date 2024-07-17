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Bakırköylü başpiskopos Trump için dua etti

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#Başpiskopos Lambriniadis#Donald Trump#ABD
Bakırköylü başpiskopos Trump için dua etti
Musa KESLER
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 17, 2024 07:00

DONALD Trump’ın adaylığının resmileştiği Cumhuriyetçi Parti kurultayı açılış duasını yapan ABD’deki Rumların dini lideri Başpiskopos Lambriniadis, Bakırköy doğumlu bir Türkiye vatandaşı. Lambriniadis, duasında Trump ve danışmanları için “Bilgelik ve zarafet” istedi.

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Ioannis Lambriniadis 1967’de Bakırköy’de doğdu, ilkokulu burada bitirdi. 10 yaşındayken ailesiyle Yunanistan’a göçtü. 1991’de Selanik’te ilahiyat fakültesini bitirdi. Aynı yıl Bartholomeos Patrik seçilinde Türkiye’ye döndü. Balat’taki patrikhanede papaz oldu. Türk vatandaşlığı devam ediyordu. Askere gitti, acemi birliği Ankara’daydı. Ardından İskenderun’daki 39. Mekanize Tugayı’na gönderildi. 2011’de Bursa metropoliti oldu. Ardından Heybeliada’daki manastıra başrahip atandı. 11 Mayıs 2019’da da ABD Başpiskoposu seçildi.  Lambriniadis’in Trump ile ilişkileri başkanlık döneminde başladı. Ayasofya’nın camiye dönüştürülmesini “yas” olarak niteleyen Lambriniadis Beyaz Saray’a giderek Trump ile görüşmüştü. Başpiskopos Lambriniadis, 2021’de New York’taki Türkevi’nin açılışına da katılmıştı.

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#Başpiskopos Lambriniadis#Donald Trump#ABD

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