Bakırköylü başpiskopos Trump için dua etti

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Ioannis Lambriniadis 1967’de Bakırköy’de doğdu, ilkokulu burada bitirdi. 10 yaşındayken ailesiyle Yunanistan’a göçtü. 1991’de Selanik’te ilahiyat fakültesini bitirdi. Aynı yıl Bartholomeos Patrik seçilinde Türkiye’ye döndü. Balat’taki patrikhanede papaz oldu. Türk vatandaşlığı devam ediyordu. Askere gitti, acemi birliği Ankara’daydı. Ardından İskenderun’daki 39. Mekanize Tugayı’na gönderildi. 2011’de Bursa metropoliti oldu. Ardından Heybeliada’daki manastıra başrahip atandı. 11 Mayıs 2019’da da ABD Başpiskoposu seçildi. Lambriniadis’in Trump ile ilişkileri başkanlık döneminde başladı. Ayasofya’nın camiye dönüştürülmesini “yas” olarak niteleyen Lambriniadis Beyaz Saray’a giderek Trump ile görüşmüştü. Başpiskopos Lambriniadis, 2021’de New York’taki Türkevi’nin açılışına da katılmıştı.