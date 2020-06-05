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Yorgo KIRBAKİ / ATİNA
Haber Giriş: 05.06.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Bakırköylü başpiskopos da yürüdü

Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
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Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
Bakırköylü başpiskopos da yürüdü
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ABD’deki ırkçılık karşıtı gösterilere, Bakırköylü Türk vatandaşı, Amerika Başpiskoposu Elpidoforos Lambriniadis (53) de katıldı.

İstanbul Fener Rum Patrikhanesi’ne bağlı ve yaklaşık 2 milyon kişilik cemaati bulunan Amerikan Ortodoks Kilisesi’nin Başpiskoposu Elpidoforos, Brooklyn’de düzenenlen gösteride ‘Siyahların hayatı değerlidir’ yazan döviz taşıdı. Elpidoforos sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, “Hakları acımasızca çiğnenen kardeşlerimle dayanışma için buraya geldim. Irkı, dini, cinsiyeti ve milli kökeni ne olursa olsun, barış, adalet ve eşitlik için çalışanların yanında olacağım” dedi. Amerika Başpiskoposluğu’na seçilen ilk Türk vatandaşı olan Elpidoforos, askerliğini İskenderun’da yapmış. Geçen yıl Hürriyet’e verdiği demecinde Elpidoforos, kendini en çok ait hissetiği yerin İstanbul olduğunu belirterek, “Kalbim İstanbul’da” demişti. m Yorgo KIRBAKİ / ATİNA

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Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
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