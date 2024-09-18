Bakanların uçağı arızalandı: Ankara'daki toplantı iptal edildi

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İsviçre'nin başkenti Stockholm'den, Ankara'da yapılması planlanan Türkiye ile İsveç arasında Güvenlik Mekanizması Toplantısı'na katılmak üzere yola çıkan İsveç Dışişleri Bakanı Maria Malmer Stenergard ve Adalet Bakanı Gunnar Strömmer'in uçağı havada arızalandı.

Bakanlar, uçakta yaşanan teknik sorunlar nedeniyle Stockholm'deki Arlanda Havalimanı'na geri dönmek zorunda kalırken Ankara'daki toplantının iptal edildiği bildirildi.

İsveç merkezli OMNI gazetesinde yer alan habere göre, Adalet Bakanı'nın basın sözcüsü Caroline Opsahl, geri dönüş kararının güvenlik gerekçesiyle alındığını açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile İsveç arasında bakanlar düzeyinde Güvenlik Mekanizması Toplantısı'nın Ankara'da yapılacağını duyurmuştu.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "NATO Vilnius Zirvesi sırasında yapılan ortak açıklamayla Türkiye ve İsveç arasında kurulan Güvenlik Mekanizmasının ilk toplantısı, 18 Eylül 2024 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilecektir. Güvenlik Mekanizması toplantısı, Sayın Bakanımız ve İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya ile İsveç Dışişleri Bakanı Sayın Maria Malmer Stenergard ve Adalet Bakanı Sayın Gunnar Strömmer’in katılımlarıyla düzenlenecektir. Güvenlik Mekanizması toplantısı çerçevesinde, başta terörle mücadele konuları olmak üzere ikili, bölgesel ve uluslararası güvenlik konularının ele alınması öngörülmektedir." denilmişti.