Bakanın karısı ile ilgili yaptığı şaka İngiltere'yi karıştırdı! Kadınlar çileden çıktı, istifa sesleri yükseliyor

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İlk olarak Sunday Mirror gazetesi tarafından yayınlanan habere göre, İngiltere İçişleri Bakanı James Cleverly, Downing Caddesi'ndeki Başbakanlık Konutu'nda düzenlenen bir resepsiyonda eşinin içeceğine her akşam 'Rohypnol' isimli ilaçtan kattığını söyledi.

TACİZCİLERİN KULLANDIĞI UYKU HAPI

Tacizcilerin kadınları bayıltmak için kullandığı bir uyku ilacı olarak bilinen ilacın bir bakan tarafından şaka malzemesi olarak kullanılması ülkede deprem etkisi yarattı.

Başbakanlık Konutu'ndaki resepsiyonlarda yapılan konuşmalar genellikle "kayıt dışı" kabul ediliyor ve bu nedenle haber yapılmıyor ancak Sunday Mirror, Bakan Cleverly'nin konumu ve sözlerinin içeriği nedeniyle haberi yapmaya karar verdiğini belirtti.



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Gazetede yer alan habere göre olay, 18 Aralık'ta Başbakan Rishi Sunak ve bakanların da katıldığını bir resepsiyonda yaşandı.



Bakan Cleverly buradaki konuşmasında "Uzun bir evliliğin sırrı hafif uyuşturulmuş biriyle birlikte olmak, böylelikle sizden daha iyi bir erkek olduğunu asla fark edemezler" ifadelerini kullandı.

İşçi Partisi'nin üst düzey isimleri Bakan'ın sözlerini "korkunç" olarak nitelendirirken, kadın hakları savunucuları ayağa kalktı.

Fawcett Topluluğu "Kadınların güvenliğinden sorumlu bir bakanın, kadınlara ilaç vermek kadar korkunç bir şeyin gülünecek bir konu olduğunu düşünmesi mide bulandırıcı. Kadınların kendilerini güvende hissetmemelerine şaşmamalı." açıklamasında bulundu ve bakanın acilen istifa etmesi gerektiğini belirtti.

Women's Aid yardım kuruluşu ise kadınlara yönelik şiddeti ve bunun altında yatan kadın düşmanlığını sona erdirmek için siyasi liderlerin hareket geçmesi gerektiğini belirtti.



ÖZÜR DİLEMEK ZORUNDA KALDI

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İçişleri Bakanlığı Sözcüsü konuya ilişkin açıklamasında Cleverly'nin özel bir konuşmada ironik bir şaka yaptığını ve bunun için özür dilediğini belirtti.

BBC'ye konuşan bir kaynak ise bakanın şakayı ikili bir konuşamada yaptığını, ne söylediğini tam olarak hatırlayamadığını ancak yine de sözlerinin uygunsuz olduğunu fark edip özür dilediğini söyledi.