Bakanın ihaneti ülkeyi karıştırdı

KORONA salgınından en çok etkilenen ülkelerden biri olan İngiltere’de, Sağlık Bakanı Matt Hancock’un aşk skandalı ülkeyi karıştırdı. Evli danışmanı Gina Coladangelo ile ofisinde öpüşürken görüntüleri ortaya çıkan Hancock, evli ve üç çocuk babası. Söz konusu olayın, 6 Mayıs’ta öğle saatlerinde, başkent Londra’daki Sağlık Bakanlığı genel merkezinde, Matt Hancock’un ofisinin hemen dışındaki koridorda gerçekleştiği bildirildi. Görüntüler sonrası, Matt Hancock’un kariyerinin tehlikeye girdiği belirtiliyor. Hancock’un öpüştüğü danışmanı ise İngiliz tekstil markası ‘Oliver Bonas’ın sahibi Oliver Tress ile evli ve üç çocuk annesi. Hancock ile Coladangelo’nun üniversite döneminden arkadaş oldukları belirtiliyor.



Sağlık Bakanı Matt Hancock ve danışmanı Gina Coladangelo, güvenlik kameralarına yakalandı.

BAKAN KAMUOYUNDAN ÖZÜR DİLEDİ

İngiliz The Sun gazetesinin dün manşetten duyurduğu gelişme üzerine bakan özür diledi. Hancock, “Sosyal mesafe kurallarını ihlal ettiği ve insanları hayal kırıklığına uğrattığı için” özür dilerken, 15 yıllık eşi ve üç çocuğunun annesi Martha (Hancock) Hoyer Millar’a yönelik bir özür açıklaması yayınlamadı. Hancock, “Aile meselelerim için mahremiyet istiyorum” demekle yetindi. 42 yaşındaki Hancock’un, 43 yaşındaki Coladangelo ile uzun süredir ilişki yaşadığı ve bunun bakanlıkta konuşulduğu öne sürülürken, Hancock’un bu iddiayı yalanlamaması dikkat çekti.



İhanete uğrayan Martha Hancock dün köpeğini gezdirirken görüntülendi.

ÜNİVERSİTEDEN ARKADAŞLAR

İngiliz basını, dün Hancock’un Londra’daki evinin önüne kamp kurdu. Köpeğini dolaştırmak üzere evden çıkarken görüntülenen Hancock’un eşi Martha Hancock’un evlilik yüzüğünü hâlâ takıyor olması dikkat çekti. Coladangelo’nun, eşi ve üç çocuklarıyla birlikte kaldığı Londra’nın güneyindeki 4.5 milyon poundluk evinde ise sessizlik hâkimdi. Eşinin giyim markası ‘Oliver Bonas’ şirketinin İletişim ve Pazarlama Direktörü olarak görev yapan Coladangelo, geçen yıldan beri bakanın danışmalığını yapıyor. İkilinin, 25 yıl önce Oxford Üniversitesi’nde okudukları sırada tanıştıkları belirtiliyor.



Gina Coladangelo, Oliver Tress ile evli.

KORONA YASAKLARINI İHLAL ETMESİ BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

İNGİLİZ İşçi Partisi üyeleri ile Liberal Demokratlar, görevi süresince “Ellerinizi yıkayın, yüzünüzü kapatın ve mesafenizi koruyun” sloganını diline pelesenk eden, “Sevdiklerinize dahi sarılmayın” diyen Sağlık Bakanı Hancock’u ‘ikiyüzlü’ olarak niteledi. Muhalifler, Hancock’un pandemi kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle istifa etmesi gerektiği görüşünde. Ancak Hancock, dünkü özür açıklamasının ardından, ülkedeki pandemi koşullarına ilişkin faaliyetleri aktararak istifa etmeyeceği yönünde mesaj verdi. Kendi özel hayatı da bir hayli çalkantılı olan Başbakan Boris Johnson’ın ofisinden yapılan açıklamada, Hancock’un görevinden alınmayacağı ve özrünün kabul edildiği bildirildi. Konunun incelendiği belirtilirken, Hancock’un yasaları ihlal edip etmediğine ilişkin bir açıklama yapılmadı.

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