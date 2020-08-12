DHA
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Bakan Yardımcısı Karaosmanoğlu, ABD'nin Libya Büyükelçisi Norland ile görüştü
Milli Savunma Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu, Ankara'ya ziyaret gerçekleştiren ABD'nin Libya Büyükelçisi Richard B. Norland ve Ankara Büyükelçisi David M. Satterfield'i kabul etti.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Millî Savunma Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu, Ankara'ya ziyaret gerçekleştiren ABD’nin Libya Büyükelçisi Richard B. Norland ve Ankara Büyükelçisi David M. Satterfield'i kabul etti. Millî Savunma Bakanlığı'nda gerçekleşen görüşmede Libya'daki son gelişmeler ile ikili ve bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunuldu" denildi.
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