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Hürriyet
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Dünya
Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)
Haber Giriş: 20.07.2020 - 18:22,Son Güncelleme:

Bakan Süleyman Soylu, Maltalı mevkidaşı ile görüştü

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Bakan Süleyman Soylu, Maltalı mevkidaşı ile görüştü
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Malta Cumhuriyeti İçişleri, Ulusal Güvenlik ve Kolluk Hizmetleri Bakanı Byron Camilleri ile bir araya geldi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, resmi bir ziyaret kapsamında Türkiye'de bulunan Malta Cumhuriyeti İçişleri, Ulusal Güvenlik ve Kolluk Hizmetleri Bakanı Byron Camilleri ile makamında bir araya geldi. Görüşmede, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir, Göç Genel Müdürü Savaş Ünlü ile Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Sezer Işıktaş da hazır bulundu. Basına kapalı gerçekleşen görüşmede, iki ülke arasında terör ve göç konularında yapılacak iş birliği konularının ele alındığı öğrenildi.

 

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