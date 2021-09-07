MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriBakan Soylu, Hollanda Adalet ve Güvenlik Bakanı Grapperhaus ile görüştü
GeriDünya Bakan Soylu, Hollanda Adalet ve Güvenlik Bakanı Grapperhaus ile görüştü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dünya
Haber Giriş: 07.09.2021 - 20:00 | Son Güncelleme:

Bakan Soylu, Hollanda Adalet ve Güvenlik Bakanı Grapperhaus ile görüştü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bakan Soylu, Hollanda Adalet ve Güvenlik Bakanı Grapperhaus ile görüştü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hollanda Krallığı Adalet ve Güvenlik Bakanı Ferdinand Grapperhaus ve beraberindeki heyetle görüştü.

Soylu ve Grapperhaus'un Bakanlık makamında baş başa gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) heyetler arası görüşmeye geçildi.

Bakan Soylu, Grapperhaus ve beraberindekilere GAMER'i gezdirdi ve merkez hakkında bilgi verdi.

Ziyarette sınır güvenliği, göç ve terörle mücadele konuları ele alındı.

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Hollanda Güvenlik ve Terörle Mücadeleden Sorumlu Ulusal Koordinatörü Pieter-Jaap Aalbersberg de görüşmede hazır bulundu.

Bu rehber gastronomi tutkunlarına yol gösteriyor

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi