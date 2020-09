Bakan Pekcan: Almanya ile görüşmeler devam edecek

Ticaret Bakanı Pekcan, bakanlık binasında video konferans yöntemiyle ’İhracatın Metalik Yıldızları Ödül Töreni’ne katıldı. Pekcan, Türkiyenin metal sektöründe dünya piyasalarının önemli aktörlerinden birisi olmaya devam edeceğini söyledi. Pekcan, "Geçtiğimiz sene ham çelik üretiminde 33.7 milyon ton ile dünyada 8nci sırada yer almış bulunuyoruz. Sizlerin çalışmaları sayesinde ortak çalışmalarımız sayesinde inşallah konumumuzu daha da güçlendireceğiz. Özellikle katma değerli üretim ve ihracatı artırılması noktasında sizlerin çalışmalarına olan güvenimiz tam. Bakanlık olarak gerek ihracatta devlet desteklerimiz gerekse diğer çalışmalarımızda her zaman sizlerin yanında olduk ve olmaya da devam edeceğiz. Hali hazırda sektör firmalarımızdan 25i bakanlığımızın tasarım ve ürün geliştirme projeleri desteğinden yararlanmaktadır. Sektör firmalarımızın tamamını bakanlığımızın desteklerinden yararlanmaya davet ediyoruz. Zaten hepiniz kolay destek uygulamalarımızı ’e-Devlet Destekleri Yönetim Sistemi’ üzerinden online olarak faydalanabileceğinizi biliyorsunuz. Bütün desteklerimizi en basit şekilde oralarda ifade etmeye çalışıyoruz" dedi.



’ALMANYA İLE GÖRÜŞMELER DEVAM EDECEK’



Pekcan, Covid-19 pandemisinin başladığı Mart ayından beri ihracatçının yanında olmak ve onları desteklemek adına birlikte ekstra gayret sarf ettiklerini vurgulayarak, "Tüm çalışmalarımızı her zaman olduğu gibi sanayicimiz, ihracatçımız, iş insanlarımızla beraber istişare halinde sürdürüyoruz, sürdürmeye de devam edeceğiz. Özellikle bakanlığımız zaten dijitalleşmeye önem veren bir bakanlık; bununla ilgili göreve geldiğim günden beri çalışmalarımız var. Pandemi sürecinde buna özel önem atfettik. Ve sanal ticaret heyetleri, sanal fuarlar, e-ticaret sitelerine üyelik gibi bunlara bu çalışmalarımıza devlet desteklerini de dahil ederek katkı sağladık. Hareketlerin kısıtlandığı dönemde 4 sanal fuar gerçekleştirdik. Ve 8 farklı sanal sektörel ticaret heyeti 19 ülkeyi kapsayan ve ikisi demir ve demir dışı metaller sektörümüzle alakalı olmak üzere Haziranda körfez ülkelerine Temmuzda da Özbekistan ve Kazakistana sanal ticaret heyetleri düzenledik. 1400ün üzerinde iş görüşmesi gerçekleştirdik. Bunların haricinde 6 adet sanal genel ticaret heyeti düzenledik. 24 Ağustos itibarıyla Almanya ile başlayan sanal genel ticaret heyet görüşmeleri Eylül sonuna kadar da devam edecek" diye konuştu.



’KOLAY İHRACAT PLATFORMUNU HERKES KULLANSIN’



28 Ağustos itibarıyla ’Kolay İhracat Platformu’nu devreye aldıklarını hatırlatan Pekcan, "Yapay zeka teknolojisi ile çalışan ve her bir ihracatçımıza kapsamlı bir dijital danışmanlık hizmeti sunabilecek olan bu platformumuzu herkesin kullanmasını arzu ediyorum. Sizlerin birer birer ayrı ayrı çeşitli birlikler ve ihracatçılar, odalar adı altında yapmaya çalıştıkları çalışmaların hepsini çok daha geniş kapsamlısını biz ’Kolay İhracat Platformu altında gerçekleştirdik. Ve bu programımızda çeşitli uluslararası verileri, sizin ücretli satın aldığınız veriler, bakanlığımızın verileri dahil 10 milyon satırdan fazla veriyi makine öğrenmesi ve akıllı ihracat robotu ile analiz ederek sizlerin hizmetine sunduk. Sizleri burada yeni pazar önerileri; ikinci fazın tamamlanması ile birlikte o pazardaki müşteri bilgilerini de sizinle paylaşacak ve yine bu fazda ithalatçılarla Türkiyedeki üreticileri ve ihracatçıları buluşturacak. Yurt dışındaki ithalatçılar herhangi Türk ürünün ismini girdiği anda Türkiyede bu ürünü üreten bütün firmalarımıza ulaşabiliyor olacaklar" dedi.