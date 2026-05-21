Bakan mısın militan mı... İsrail zulümde sınır tanımıyor

Gazze Şeridi’ne yönelik deniz ablukasını kırarak bölgeye insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Sumud Filosu’nda bulunan 430 aktivisti önceki gün uluslararası sularda zorla alıkoyarak Aşdod Limanı’na götüren İsrail, dün de aktivistleri işkenceyi andıran kötü muameleye maruz bıraktı. İnsan hakları ve hukuk örgütü “Adalah”, aktivistlerin yoğun fiziksel şiddet, cinsel taciz ve kötü muameleye maruz kaldığını duyurdu. Bu arada Türk aktivist Mecid Bağçivan’ın plastik mermiyle bacağından yaralandığı açıklandı. İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir de limana giderek aktivistlerle alay etmeye çalıştı.

ELLERİ BAĞLI TUTULDULAR

İsrailli gazeteci Amit Segal’in paylaştığı görüntülerde çok sayıda aktivistin İsrail bayrakları asılmış bir çadır içinde elleri bağlı, yüz üstü yerde çömelir pozisyonda tutulduğu görüldü. Yüzleri maskeli çok sayıda İsrail polisinin yer aldığı çadırda bazı aktivistlerin elleri arkadan kelepçeli olarak başka bir bölüme götürülmesi dikkati çekti. Aktivistlere hoparlörle İbranice şarkı dinletildiği ve yoğun flaş ışığı altında tutuldukları görüldü. İsrail basınında, aktivistlerin İsrail’in güneyindeki Necef çölünde bulunan Ketziot hapishanesine sevk edileceği belirtildi.

BEN GVIR’DEN TACİZ

Ben Gvir’in sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülerde, bir İsrail bayrağı sallayarak İbranice “İsrail’e hoş geldiniz, biz efendileriz” diye bağırdığı görüldü. Ben-Gvir’in geçişi sırasında bir kadın aktivistin “Özgür Filistin” diye bağırdığı, İsrail polisinin ise kadına sert müdahalede bulunarak yere yatırdığı ve bu sırada Ben-Gvir’in “İşte böyle yapmak gerekiyor” dediği duyuldu. Öte yandan Ben-Gvir’in provokasyonuna İsrail Başbakanı Netanyahu da tepki gösterdi. “İsrail’in, Hamas terörist destekçilerinin provokatif filolarının karasularımıza girmesini ve Gazze’ye ulaşmasını engelleme hakkı vardır. Ancak Bakan Ben Gvir’in filo aktivistleriyle başa çıkma şekli, İsrail’in değerleri ve normlarıyla bağdaşmamaktadır” diyen Netanyahu, aktivistlerin en kısa sürede sınır dışı edileceğini belirtti. Dışişleri Bakanı Gideon Sa’ar da aşırılıkçı bakana “Bu utanç verici gösteriyle devletimize bilerek zarar verdin. Ve bu ilk defa olmuyor. Sen İsrail’in yüzü değilsin” sözleriyle tepki gösterdi. Bu arada en az 87 aktivist, İsrail hapishanelerinde tutulan 9 bin 500’den fazla Filistinli rehineyle dayanışma göstermek amacıyla açlık grevine başladı.

DÜNYADAN TEPKİ YAĞDI

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni sözkonusu görüntüleri “kabul edilemez” olarak nitelendirirken, İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ise İsrail’in Roma Büyükelçisini Bakanlığa çağıracaklarını duyurdu. İsveç, Katar, Avrupa Birliği, Finlandiya, Slovakya, Slovenya, Polonya, Kanada, İsviçre, İspanya, ABD İsrail Büyükelçisi, Yunanistan, Kolombiya, Avusturya, İngiltere, Hollanda, Belçika, İrlanda’dan ise Ben Gvir’in görüntülerine kınama açıklamaları geldi.

ANKARA: KORSANLIK EYLEMİ

İSRAİL’in Sumud filosundaki aktivistleri Aşdod Limanı’nda alıkoymasının ardından Türkiye’den tepki gecikmedi. Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, olayı korsanlık eylemi olarak nitelendirerek “İsrail, alıkonulan vatandaşlarımızla beraber tüm katılımcıları derhâl serbest bırakmalıdır. Gazze’de yaşanan bu insani trajedinin ve İsrail’in hukuk tanımaz eylemlerinin sona erdirilmesi için uluslararası toplumun daha fazla sorumluluk üstlenmesi gerektiğini yineliyoruz” ifadelerini kullandı. Dışişleri Bakanlığı da Türk vatandaşlarının ve diğer filo katılımcılarının serbest bırakılmaları için çabaların sürdürüldüğünü kaydetti.