MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriBakan Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Japonya halkına başsağlığı
GeriDünya Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Japonya halkına başsağlığı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Dünya
AA
Haber Giriş: 11.07.2020 - 20:55,Son Güncelleme:

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Japonya halkına başsağlığı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Japonya halkına başsağlığı
Abone Olgoogle-news

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Japonya’da meydana gelen sel ve heyelan felaketinde hayatını kaybedenler için Japon halkına başsağlığı diledi.

Bakan Çavuşoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Japonya’da meydana gelen sel ve heyelan felaketinde çok sayıda can kaybı olması bizi derinden üzdü. Dost Japonya halkına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kyodo ajansına göre, Japonya'nın güneybatısındaki Kyuşu bölgesinde meydana gelen sel ve heyelanlarda 63 kişi yaşamını yitirdi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle