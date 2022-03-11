Bakan Mevlüt Çavuşoğlu: "Antalya Diplomasi Forumu Türkiye'nin dünyaya kalıcı armağanıdır"

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Antalya Diplomasi Forumu'nun açılışında giriş konuşmasını yaptı. Küresel dünyanın değişen değerlerine dikkat çeken Çavuşoğlu "Antalya Diplomasi Forumu Türkiye'nin dünyaya kalıcı armağanlardan biridir" dedi.

İşte Çavuşoğlu'nun konuşmasından önemli satır başları:

"75 ülkeden katılımcı bugün bu salonda bir araya geldi. Dünyadaki ülkelerinin 3'de birinden fazlası burada en üst düzeyde temsil ediliyor. Davetimizi kabul eden tüm konuklarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. İnsanlık olarak tarihin sakin bir çay değil Manavgat şelalesi gibi aktığı bir çağdayız. Bir labirentle sınanıyoruz."

ADİL DÜNYA ARAYIŞI

"Daha adil bir dünya arayışı, bir diplomasi talebimiz bizi burada buluşturuyor. Zamanların en iyi, zamanların en kötüsündeyiz. Hem akıl çağı, hem akılsızlık, hem aydınlık mevsimi hem karanlık mevsimi. Sayın Cumhurbaşkanımızın 2017'de BM'de ön gördüğü gibi yeni bir zulüm dalgası ile karşı karşıyayız."

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"GÜÇ KULLANMAK GÜÇLÜNÜN TAKTİRİNDE"

"Güç kullanmak sadece güçlünün taktirinde. Sınırların değişmezliği ilkesi bir temeldi. Avrupa şimdi yeni bir çıkış arıyor. İhtiyaçlara kurumlar doğru cevapları veremiyor, çatışmalar önlenemiyor. Ekonomik, sosyal ve politik dönüşümler aynı anda bastırıyor. Sanki geçmişe dönüyoruz. Teknolojik gelişmeler dolu dizgin ancak herkes bundan faydalanamıyor. Dijital bir bölünme yaşıyoruz. Sivil toplumdan iş dünyasına bir çok paydaşın oluşturduğu orkestrayı yönetmek diplomasinin büyük sınavları arasında yeni bir dil ve anlayışa ihtiyaç var."

"TEMEL ARACIMIZ DİPLOMASİ"

"Temel enstrümanımız diplomasidir. Birbirimizle konuşma ve danışma vazgeçilmez ihtiyaçlar. Forumumuz böyle bir bağlamın göbeğinde. Forumumuzun bu seneki formatını 'Diplomasiyi Yeniden Kurgulamak' temasıyla düzenledik. Burası sanki bir Birleşmiş Milletler ortamı sağlıyor. Siyaset ve iş dünyası Antalya'da kesişiyor. Çok kapsamlı bir program düzenledik. Afrika, Asya, Avrupa, Balkanlar ve tabii ki Ukrayna'yı odak altında inceleyeceğiz

TÜRKİYE'DEN DÜNYAYA ARMAĞAN

"Panellerimize ilaveten bireysel mülakatlar programımızı zenginleştirecek. Bazı panelleri iş dünyamıza bazılarını uluslararası ortaklarımıza devredeceğiz. Antalya Diplomasi Forumu Türkiye'nin dünyaya kalıcı armağanlardan biridir. Hepinize başarılar diliyorum."