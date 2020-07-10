MENÃœ
HÃœRRÄ°YET.COM.TR'YE DÃ–N
e-gazete

E-Gazete ile tÃ¼m geliÅŸmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
BÃ¼lten Abonelikleri

HÃ¼rriyet haberlerinden geri kalma, tÃ¼m aboneliklerini yÃ¶net ve abone ol.

BÃœLTENLERÄ°NÄ° YÃ–NET
HaberlerDünya HaberleriBakan Hulusi Akar, Ukraynaâ€™da askeri törenle karÅŸÄ±landÄ±
GeriDÃ¼nya Bakan Hulusi Akar, Ukraynaâ€™da askeri törenle karÅŸÄ±landÄ±
MENÃœ
  • YazdÄ±r
  • A
    YazÄ± Tipi
  • Yorumlar
    0
    • YazdÄ±r
    • A
      YazÄ± Tipi
HÃ¼rriyet
SÄ±radaki Haber

Dünya
DHA
Haber GiriÅŸ: 10.07.2020 - 13:24,Son GÃ¼ncelleme:

Bakan Hulusi Akar, Ukraynaâ€™da askeri törenle karÅŸÄ±landÄ±

  • YazdÄ±r
  • A
    YazÄ± Tipi
  • Yorumlar
    0
    • YazdÄ±r
    • A
      YazÄ± Tipi
Bakan Hulusi Akar, Ukraynaâ€™da askeri törenle karÅŸÄ±landÄ±
Abone Olgoogle-news

Milli Savunma BakanÄ± Hulusi Akar, dÃ¼n geldiÄŸi Ukraynaâ€™nÄ±n baÅŸkenti Kievâ€™de resmi temaslarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.

Milli Savunma BakanÄ± Hulusi Akar, UkraynalÄ± mevkidaÅŸÄ± Andriy Taran tarafÄ±ndan resmi tÃ¶renle karÅŸÄ±landÄ±.

Bakan Akar ve beraberindeki heyet, tÃ¶renin ardÄ±ndan Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±â€™nÄ±n iÃ§inde yer alan Ukraynaâ€™nÄ±n KoruyucularÄ± AnÄ±tÄ±â€™nÄ± ziyaret etti. Akar ve Tiran, Ã¼lkenin doÄŸusundaki Ã§atÄ±ÅŸmalarda hayatÄ±nÄ± kaybedenlerin anÄ±sÄ±na burada Ã§iÃ§ek bÄ±raktÄ±.

Â

Bakan Hulusi Akar, Ukraynaâ€™da askeri tÃ¶renle karÅŸÄ±landÄ±

Milli Savunma BakanÄ± Hulusi Akar, Ukrayna Savunma BakanÄ± Andriy Taran ve Ekonomik KalkÄ±nma, Ticaret ve TarÄ±m BakanÄ± Ä°gor PedraÅŸka ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinin ardÄ±ndan, Ukrayna Devlet BaÅŸkanÄ± VolodimirÂ Zelenskiy ile de bir araya gelecek.

Â 

Â 

False
  • YazdÄ±r
  • A
    YazÄ± Tipi
  • Yorumlar
    0
    • YazdÄ±r
    • A
      YazÄ± Tipi
Haber YorumlarÄ±nÄ± GÃ¶ster
Haber YorumlarÄ±nÄ± Gizle