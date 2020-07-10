Bakan Hulusi Akar, Ukraynaâ€™da askeri tÃ¶renle karÅŸÄ±landÄ±

Milli Savunma BakanÄ± Hulusi Akar, UkraynalÄ± mevkidaÅŸÄ± Andriy Taran tarafÄ±ndan resmi tÃ¶renle karÅŸÄ±landÄ±.

Bakan Akar ve beraberindeki heyet, tÃ¶renin ardÄ±ndan Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±â€™nÄ±n iÃ§inde yer alan Ukraynaâ€™nÄ±n KoruyucularÄ± AnÄ±tÄ±â€™nÄ± ziyaret etti. Akar ve Tiran, Ã¼lkenin doÄŸusundaki Ã§atÄ±ÅŸmalarda hayatÄ±nÄ± kaybedenlerin anÄ±sÄ±na burada Ã§iÃ§ek bÄ±raktÄ±.

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Milli Savunma BakanÄ± Hulusi Akar, Ukrayna Savunma BakanÄ± Andriy Taran ve Ekonomik KalkÄ±nma, Ticaret ve TarÄ±m BakanÄ± Ä°gor PedraÅŸka ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinin ardÄ±ndan, Ukrayna Devlet BaÅŸkanÄ± VolodimirÂ Zelenskiy ile de bir araya gelecek.

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