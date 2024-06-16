Bakan Güler’den Washington’a terör mesajı: ‘ABD desteği kesmeli’

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Türkiye’ye F-16 savaş uçaklarının satılması konusunda Ankara ile Washington arasında işler yoluna girerken ABD’nin terör örgütleri PKK/YPG’ye destek olmayı sürdürmesi aşılması gereken bir pürüz olarak gündemdeki yerini koruıyor. NATO Savunma Bakanları Toplantısı’na katılan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, yeni NATO Stratejik Konsepti’nde iki ana tehditten birinin terörle mücadele olduğunu hatırlatarak, “Bizim ABD’den beklentimiz 2019 yılındaki taahhütlerini yerine getirmesi ve PKK/YPG’ye verilen tüm desteği kesmesidir” dedi.

F-16’DA PÜRÜZ YOK

Türkiye-ABD ilişkilerinin uzun ve sağlam bir geçmişe dayandığının altını çizen Güler, toplantı sonrasında yaptığı açıklamada, “İki NATO müttefiki olarak ortak değerleri ve çıkarları paylaşıyoruz. F-16 tedarik süreci öngörülen takvime göre ilerliyor. Son uçağın teslimine kadar bu önemli projenin sorunsuz bir şekilde tamamlanmasını ve bu olumlu havanın ilişkilerimizin diğer alanlarına yansımasını temenni ediyoruz” dedi. ABD’nin Suriye’de terör örgütü ile süregelen işbirliğinin Türkiye’nin güvenliğini tehdit etmeye devam ettiğine dikkat çeken ve bunun müttefiklik dayanışmasına aykırı olduğunu vurgulayan Güler, “Biz üzerimize düşen tüm sorumlulukları yerine getirmeye, bölgemizde ve dünyada barışa, işbirliğine katkı sağlamaya devam edeceğiz. Bu aşamada ABD’yle ikili ilişkilerimizde önümüze bakmak ve olumlu bir gündeme odaklanmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

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Milli Savunma Bakanı Güler, toplantı kapsamında ABD’li mevkidaşı Lloyd Austin ile de görüştü.

‘ASLA İZİN VERMEYİZ’

Terör örgütünün ileri bir tarihe ertelediği sözde seçim hamlesinin hukuksal bir temeli bulunmadığını söyleyen Güler, “Biz, güney sınırlarımızın hemen ötesinde bir terör devletinin kurulmasına asla izin vermeyiz. Amacımız bölgedeki teröristleri etkisiz hale getirmek, sınır güvenliğimizi sağlamak ve Suriye halkının huzur ve güvenliğine katkıda bulunmaktır” dedi. Güler, ABD’li muhataplarına DEAŞ’la mücadele kapsamında ihtiyacı olan desteği vermeye hazır olduklarını her platformda ve her seviyede ilettiklerini söyledi. Terör örgütü PKK/YPG’nin DEAŞ ile mücadele adı altında uluslararası kamuoyunu yanılttığını ifade eden Güler, “NATO’nun güney sınırında, Suriye’nin ve Irak’ın kuzeyinde bir terör koridoru kurulmasına asla müsaade etmeyeceğimizi bir kez daha vurguladık” diye konuştu.

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KISITLAMA TEPKİSİ

Türkiye’ye yönelik ihraç lisans kısıtlamaları da Güler’in temaslarındaki gündem maddelerinden biriydi. Güler şunları söyledi: “NATO’daki toplantılar sırasında NATO’nun komuta ve kuvvet yapısına, harekât ve misyonlarına yaptığımız kayda değer katkılarımızı hatırlatma fırsatımız oldu. Bu kapsamda ülkemize uygulanan ihraç lisans kısıtlamalarının kabul edilebilir olmadığını vurguladık.”