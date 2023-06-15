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Bakan Güler NATO Genel Sekreteri ile görüştü

Güncelleme Tarihi:

#Yaşar Güler#Jens Stoltenberg#NATO
Oluşturulma Tarihi: Haziran 15, 2023 16:20

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Brüksel'de NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüşme gerçekleştirdi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ise Türkiye ile ilgili yaptığı açıklamada, “Türkiye’nin haklı güvenlik endişelerinin farkına varmalıyız. Hiçbir NATO ülkesi terör saldırılarıyla mağdur edilmemeli” ifadelerini kullandı.

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Milli Savunma Bakanı Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında bulunduğu Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO Karargahı’nda temaslarını sürdürüyor.

Bakan Güler, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir araya geldi. Görüşmede bölgesel savunma ve güvenlik ile NATO konularında görüş alışverişinde bulunuldu. Bakan Güler tarafından Türkiye’nin görüşlerinin dile getirildiği öğrenildi.

Bakan Güler NATO Genel Sekreteri ile görüştü

Bakan Güler ayrıcaLitvanya Savunma Bakanı Arvydas Anusauskas ile görüştü. Bakanlar görüşmede ikili, bölgesel savunma ve güvenlik ile NATO konularında fikir alışverişinde bulundu.

STOLTENBERG'DEN Türkiye AÇIKLAMASI 

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Belçika’nın başkenti Brüksel’deki NATO Savunma Bakanları toplantısı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İsveç’in NATO’ya üyeliğine ilişkin soruyu yanıtlayan Stoltenberg, Finlandiya, İsveç ve Türkiye arasında daimi mekanizma sağlanması için Ankara’daki üçlü toplantıyı değerlendirerek, “Birkaç hafta önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İsveç’in NATO’ya üyeliği üzerine olumlu bir şekilde ele aldık. Erdoğan ile İsveç’in NATO’ya üyeliği konusunda daimi mekanizma toplantısı gerçekleştirilmesi konusunda hem fikirdik ve dün yapılan toplantı yapıcı ortamda geçti. İsveç, silah ihracatı üzerindeki kısıtlamalar ve terörle mücadele konusunda Türkiye ile işbirliğinin geliştirilmesine kadar bütün taahhütleri yerine getirdi. Tüm bunlar İsveç’in üyelik için gerekli olan her şeyi yaptığını gösteriyor” dedi.
Bakan Güler NATO Genel Sekreteri ile görüştü

"HİÇ BİR NATO ÜLKESİ TERÖR SALDIRILARI İLE MAĞDUR EDİLMEMELİ"

Türkiye’nin terörle mücadele konusundaki endişelerine değinen Stoltenberg,“Türkiye’nin haklı güvenlik sorunlarının farkına varmalıyız. Hiçbir NATO ülkesi terör saldırılarıyla mağdur edilmemeli. Bu yüzden terör ile mücadele konusunda işbirliğimizi nasıl güçlendirebileceğimiz konusundaki değerlendirmelerimiz olumlu. İsveç’in NATO’ya üyeliği Vilnuis Zirvesi’ne kadar mümkün ama bunun gerçekleşeceğini garantileyemem. İsveç’in en yakın zamanda NATO’ya üyeliğinin gerçekleşmesi için çok çalışıyoruz. Bu yüzden Cumhurbaşkanı Erdoğan ile kalıcı bir mekanizma sağlamak için gerçekleştirdiğimiz görüşmeden memnuniyet duyuyorum“ ifadelerini kullandı.

RUSYA'YA TEPKİ

Putin’in temmuz başında Belarus’a nükleer silah teslim etmesi halinde NATO’nun ne tepki vereceği sorusunu yanıtlayan Stoltenberg, “Rusya’nın nükleer mesajları düşüncesizce ve tehlikeli, Rusya nükleer silah ile savaşıp kazanılmayacağını bilmeli. Rusya’nın ne yaptığını yakından takip ediyoruz. Rusya yeni ve modern nükleer silahlanmaya yatırım yaptı ve NATO sınırlarına yakın yerlere nükleer silahlarını yerleştirdi. NATO, savunma güçleriyle gereken yanıtı vermek için hazır” ifadelerini kullandı.
Stoltenberg, “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’den barış için hiçbir işaret göremiyoruz. Putin bu savaşı kazanamayacağını çok yakında anlayacak” dedi.

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#Yaşar Güler#Jens Stoltenberg#NATO

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