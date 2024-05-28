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Bakan Göktaş, Avusturyalı bakan Raab ile görüştü

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#Mahinur Özdemir Göktaş#AVUSTURYA#Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanı
Bakan Göktaş, Avusturyalı bakan Raab ile görüştü
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 28, 2024 16:21

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Viyana’da Avusturya Kadın, Aile, Entegrasyon ve Medya Federal Bakanı, mevkidaşı Susanne Raab ile bir görüşme gerçekleştirdi.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye-Avusturya İşgücü Anlaşması’nın 60. yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen etkinlikler çerçevesinde Avusturya’nın başkent Viyana’yı ziyaret etti.

Bakan Göktaş, temasları çerçevesinde Avusturya Federal Kadın, Aile, Uyum ve Medya Bakanı Susanne Raab ile bir araya geldi. Görüşmede iki ülke arasında yapılan ortak çalışmalar ele alındı; kadın, çocuk, aile, engelli ve yaşlılara yönelik hizmetlere ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu, tecrübe ve iyi uygulama örnekleri paylaşıldı.

İşgücü Anlaşması’nın 60. yıl dönümü dolayısıyla iki ülke arasında olumlu ilişkilerin de masaya yatırıldığı görüşmede, Avusturya’da yaşayan Türk vatandaşlarının iki ülke ilişkilerine katkılarından duyulan memnuniyet dile getirildi.

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Öte yandan Bakan Göktaş, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremler sonrasında Avusturya’nın Türkiye’ye yaptığı yardımlar ve dayanışması için Bakan Raab’a teşekkürlerini iletti.

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#Mahinur Özdemir Göktaş#AVUSTURYA#Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanı

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